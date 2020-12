Μέχρι πριν λίγα χρόνια, η αντρική περιποίηση αποτελούσε ταμπού, όχι πια όμως! Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά όσοι λάβατε μέρος στον διαγωνισμό μας με την LAB SERIES και διεκδικήσατε τα καλύτερα προϊόντα αντρικής περιποίησης. Σας ευχαριστούμε που δείξατε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό μας, κάτι που φάνηκε από την μεγάλη συμμετοχή σας. Ας δούμε ποιοι είναι οι μεγάλοι νικητές που κερδίζουν από 2 προϊόντα Lab Series – To Face Wash και την ενυδατική All – in – One.

Οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού μας με την LAB SERIES

Markella A.

Αλέξανδρος Γρηγορίου

Konstantinos Dimitropoulos

Συγχαρητήρια! Οι νικητές θα ενημερωθούν για την παραλαβή των δώρων τους στα στοιχεία που μας έχουν αφήσει. Για όσους δεν κερδίσατε, μην ανησυχείτε, έχουμε και νέους φανταστικούς διαγωνισμούς. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε αυτούς που τρέχουν αυτήν την στιγμή.

Χρόνια πολλά!