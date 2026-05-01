Αν θέλεις ένα πιάτο ελαφρύ, χορταστικό και με ωραία φρεσκάδα, αυτά τα fish cakes με σολομό είναι πολύ καλή ιδέα. Έχουν αρώματα από lemongrass, lime και Thai red curry paste, ενώ η δροσερή σαλάτα στο πλάι ισορροπεί τέλεια τη γεύση. Είναι από εκείνες τις συνταγές που δείχνουν λίγο πιο ιδιαίτερες, αλλά στην πράξη γίνονται πολύ πιο εύκολα απ’ όσο φαντάζεσαι.

Υλικά

Για τα fish cakes

600 γρ. φιλέτο σολομού, χωρίς πέτσα, κομμένο σε κομμάτια

1 μεγάλο αυγό

2 κ.γ. πάστα lemongrass

2 κ.σ. πάστα κόκκινου κάρι Ταϊλάνδης

1 κ.σ. fish sauce

4 φύλλα lime, πολύ ψιλοκομμένα

100 γρ. φασολάκια πράσινα, ψιλοκομμένα

σπρέι ηλιέλαιου

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 λάιμ, κομμένα στη μέση, για το σερβίρισμα

Για τη σαλάτα

2 καρότα, περίπου 200 γρ., καθαρισμένα και κομμένα σε λεπτές λωρίδες

200 γρ. αγγούρι, καθαρισμένο και κομμένο σε λεπτές λωρίδες

1/2 κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

12 ραπανάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες

1 μεγάλη χούφτα φρέσκο κόλιανδρο, χοντροκομμένο

60 γρ. ανάμεικτα φύλλα σαλάτας

1 κ.σ. ξίδι από ρύζι

1 κ.σ. σόγια σος ή tamari

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοίμασε το μείγμα για τα fish cakes

Βάλε στο μούλτι ή στο food processor τον σολομό, το αυγό, την πάστα lemongrass, την πάστα κόκκινου κάρι, τη fish sauce και τα φύλλα lime. Πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι και χτύπησέ τα μέχρι να ομογενοποιηθούν, χωρίς όμως να γίνουν τελείως κρέμα. Θέλουμε το μείγμα να κρατάει λίγη υφή.

Μετάφερε το μείγμα σε ένα μπολ και πρόσθεσε τα ψιλοκομμένα φασολάκια. Ανακάτεψε καλά, σκέπασε το μπολ και βάλε το στο ψυγείο μέχρι να το χρησιμοποιήσεις.

Φτιάξε τη σαλάτα

Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε το καρότο, το αγγούρι, το κόκκινο κρεμμύδι, τα ραπανάκια, τον κόλιανδρο και τα φύλλα σαλάτας. Άφησέ τα στην άκρη μέχρι να ετοιμαστούν τα fish cakes.

Ψήσε τα fish cakes

Ζέστανε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Χώρισε το μείγμα σε 8 ίσα μέρη και πλάσε τα σε μπιφτεκάκια.

Ψέκασε το τηγάνι με λίγο ηλιέλαιο και βάλε τα 4 πρώτα fish cakes, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους. Πίεσέ τα ελαφρώς να πλατύνουν και ψήσε τα για 2 με 3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρουν χρώμα και να ψηθούν καλά εσωτερικά.

Βγάλε τα σε απορροφητικό χαρτί και συνέχισε με τα υπόλοιπα 4.

Ολοκλήρωσε το πιάτο

Πρόσθεσε στη σαλάτα το ξίδι από ρύζι και τη σόγια σος ή το tamari. Ανακάτεψε καλά.

Μοίρασε τη σαλάτα σε πιάτα, βάλε από 2 fish cakes σε κάθε μερίδα και πρόσθεσε από μισό λάιμ στο πλάι. Σέρβιρε αμέσως.

Μικρό tip

Αν δεν βρίσκεις φύλλα lime, μπορείς να προσθέσεις λίγο ξύσμα από lime για άρωμα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά κάνει τίμια δουλειά.

Καλή απόλαυση!