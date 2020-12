Με τα φετινά Χριστούγεννα να είναι τα πιο πρωτόγνωρα και διαφορετικά, να κρατάμε αποστάσεις και να μην έχουμε τη δυνατότητα να αγκαλιάσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ζεστά, η Stella Artois έρχεται να μοιράσει αισιοδοξία και να μας θυμίσει την ουσία τους. Δεν ονομάστηκε άλλωστε τυχαία η μπύρα των Χριστουγέννων, δημιουργήθηκε τα Χριστούγεννα του 1926 ενώ έχει πάρει το όνομα της από το λατινικό Stella που σημαίνει αστέρι.

Με motto «The best present is being present», το αστέρι της Stella Artois μας καλεί να φωτίσουμε όλους τους δικούς μας ανθρώπους και να τους δώσουμε το καλύτερο δώρο, να είμαστε δίπλα τους. Ακόμα και μια ζεστή ευχή είναι δυνατή για να μοιράσει χαρά.

Έτσι λοιπόν, η Stella Artois σε καλεί να μοιράσεις ευχές μέσα από το Instagram και το γιορτινό φίλτρο που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτές τις γιορτές. Και επειδή είναι ωραίο να δείχνεις την αγάπη σου και να θυμίζεις στους άλλους ποιο είναι το πιο σημαντικό δώρο, 20 τυχεροί θα κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας 50 €, από τα πολυκαταστήματα attica (Αθήνα & Θεσσαλονίκη).

Αναζήτησε στο Instagram το ειδικά σχεδιασμένο φίλτρο της Stella Artois, ανέβασε ένα story για εκείνον ή εκείνη που θέλεις να νιώσει πως είσαι κοντά του κάνοντας mention @stellaartoisgreece και με κάθε story μπαίνεις στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 20/12.

Παράλληλα, η Stella Artois θα βρίσκεται σε επιλεγμένες κάβες με την ειδική συσκευασία δώρου που περιέχει 3 μπύρες και το συλλεκτικό ποτήρι (Chalice).

Ας μοιράσουμε λοιπόν απλόχερα ευχές γιατί.. “The Best Present is Being Present”