Οι εμβληματικές γυναίκες που έζησαν τις περασμένες δεκαετίες μας κάνουν πολλές φορές να ζηλεύουμε το στιλ τους και να εμπνεόμαστε από εκείνες για το δικό μας look. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η μόδα «κάνει κύκλους» και ανά χρονιές επιστρέφουν σαν τάση, όπως φέτος που το retro και τα 70s έχουν την τιμητική τους. Βέβαια, δεν είμαστε όλες γεννημένες fashion icons, αλλά ευτυχώς με μερικά tips μπορούμε να πετύχουμε το τέλειο στιλ. Όταν μιλάμε για 70s πρέπει να σκέφτεσαι hippies, παντελόνια με άνοιγμα στο τέλος, μάξι φορέματα, έντονα χρώματα, ριγέ μπλούζες, λουλούδια στα μαλλιά και groovy baby!

Tip 1 – Μαλλιά βγαλμένα από την «Τόλμη & Γοητεία»

Αν θες να ακολουθήσεις ένα στιλ, do it all the way. Αυτά τα χαλαρά κύματα, η χωρίστρα στη μέση και ο όγκος στα μαλλιά θα σε βάλουν στο mood.

Tip 2 – Διαχρονικά ρούχα

Καλό είναι όταν αγοράζεις ρούχα για να ταιριάξουν στο στιλ που σου αρέσει, να κοιτάς να έχουν μια διαχρονικότητα έτσι ώστε να μπορέσεις να τα φορέσεις ξανά. Έτσι είτε βαρεθείς τη συγκεκριμένη τάση είτε αλλάξει η μόδα, θα μπορείς να τα συνδυάσεις ξανά με κάτι άλλο. Αυτή η συμβουλή δεν ισχύει για τα κομμάτια «έρωτας με την πρώτη ματιά». Εμείς ξεχωρίσαμε αυτά τα τρομερά κομμάτια από τη νέα ανοιξιάτικη συλλογή της Parabita και το καλύτερο είναι ότι είναι όλα διαθέσιμα στο eshop. Ένα πουά φόρεμα δε σε απογοητεύει ποτέ, ένα μαύρο παντελόνι με μια τσαχπινιά στο κάτω μέρος ξεχωρίζει πάντα. Το αμάνικο γιλέκο είναι απόλυτο fashion item και η μπλούζα έχει το αγαπημένο μας χρώμα για την άνοιξη!

Tip 3 – Προσοχή στα αξεσουάρ!

Για αυτή τη δεκαετία θέλουμε μικρές τσάντες με τετραγωνισμένο ή στρογγυλό σχήμα. Σκέτες ή με κρόσσια, your choice!

Tip 4 – Μακιγιάζ με έντονα μάτια και απαλά χείλη

Θα στα πει κι η κοπελίτσα πιο κάτω, αλλά την δεκαετία του ’70, το μακιγιάζ ήταν all about the eyes. Έντονες σκιές, ψεύτικες βλεφαρίδες, eyeliner, ό,τι χρειαστεί για να φαίνονται τα μάτια σου μεγάλα και φωτεινά. Λίγο ρουζ και άχρωμα χείλη και είσαι έτοιμη!