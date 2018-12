«Στη Chaton έχουμε πάθος με τη δημιουργία ξεχωριστών ρούχων που συνοδεύουν την καθημερινότητα της σύγχρονης φινετσάτης γυναίκας. Τα ρούχα μας είναι φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, καθαρές γραμμές και εναρμονισμένα με τις παγκόσμιες τάσεις της μόδας. Με σαράντα χρόνια εμπειρίας, η δεύτερη γενιά της επιχείρησης συνεχίζει να δημιουργεί με αγάπη μοναδικά ρούχα.

Η φιλοσοφία μας είναι ότι κάθε γυναίκα είναι όμορφη με το δικό της ξεχωριστό τρόπο και τα ρούχα της, της δίνουν το στυλ και την αυτοπεποίθηση για να το δείξει».

Dress to please yourself, listen to your inner muse and take a chance. Wear something that says “Here I am! Today”. ~ Iris Apfel

Τo Chaton συμμετέχει στο Andydote Fashion Fair το οποίο θα πραγματοποιηθεί 25-28 Ιανουαρίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς