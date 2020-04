Στο That’s Life λατρεύουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας την πιο ωραία και γλυκιά πλευρά της ζωής. Άλλωστε, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή και πολυεπίπεδη σχέση, καθώς για εμάς το αναγνωστικό κοινό του That’s Life αποτελεί την καλύτερη παρέα!

Η καθημερινή επικοινωνία μαζί σας είναι για εμάς το παν και από την day 1 της λειτουργίας μας βρισκόμαστε κοντά σας, όχι μόνο μέσω του website μας, αλλά και μέσα από το Facebook και το Instagram. Tώρα, έφτασε η στιγμή όμως να γίνουμε μια ξεχωριστή παρέα και στο Viber, για αυτό κι εμείς σας προσκαλούμε να μπείτε στη κοινότητα του Thatslife.gr και να ανακαλύψουμε την ωραία πλευρά της ζωής.

Στη κοινότητα μας στο Viber θα βρείτε συμβουλές για styling και θα γνωρίσετε όλες τις νέες τάσεις της μόδας, αλλά και πεντανόστιμες συνταγές που θα σας κάνουν να αισθανθείτε… Masterchef στο σπίτι! Παράλληλα, εάν αγαπάτε την υγιεινή ζωή και το wellness θα ανακαλύψετε μυστικά που θα σας κάνουν να αισθάνεστε πιο fit και active, ενώ θα μάθετε για δεκάδες χρήσιμα tips που αφορούν στη διακόσμηση του σπιτιού. Επίσης, θα βρείτε posts που αφορούν σε συμβουλές, άρθρα, προβληματισμούς για την οικογένεια, την ψυχολογία, το παιδί, το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Και επειδή, η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, στην κοινότητα μας θα συναντήσετε και όλα τα νέα από τον μαγικό high-tech κόσμο που μας περιβάλλει. Last but not… least, στη κοινότητα μας στο Viber σας περιμένουν special διαγωνισμοί, με εκπληκτικά δώρα που θα σας ξετρελάνουν!

Μην περιμένετε άλλο λοιπόν! Γίνετε τώρα μέλη στην πιο ξεχωριστή κοινότητα του Viber!