Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης κρατάει ένα από τα πιο απίθανα παγκόσμια ρεκόρ, έχει το μακρύτερο όνομα για πόλη στον κόσμο. Εμείς τη λέμε άνετα και ωραία «Μπανγκόκ», αλλά πίσω από αυτή τη μικρή, χαριτωμένη λεξούλα κρύβεται ένας ολόκληρος γλωσσολογικός μαραθώνιος με… 111 λέξεις. Ναι, καλά διάβασες. Θέλει αντοχές μόνο και μόνο για να το κοιτάξεις.

Μπανγκόκ; Όχι ακριβώς…

Οι ντόπιοι δεν συγκινούνται ιδιαίτερα από το «Bangkok». Στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούν το Krung Thep Maha Nakhon ή απλώς Krung Thep για τους φίλους. Στα ελληνικά θα το αποδίδαμε περίπου ως «Η Πόλη των Αγγέλων». Κάπως σαν το Los Angeles, αλλά πολύ πιο ζεστό, πολύ πιο πικάντικο και, φυσικά, με καλύτερο street food.

Το 2022, μάλιστα, η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης το αναγνώρισε ημι-επίσημα, αλλά καθησύχασε τον υπόλοιπο πλανήτη λέγοντας «μην αγχώνεστε, πείτε το όπως σας βολεύει». Λογικό. Σκέψου να ζητάς ταξί στο αεροδρόμιο και να πρέπει να απαγγείλεις επική ποίηση.

Το όνομα που γράφει ιστορία

Αν τώρα θες να ακούσεις το «κανονικό» όνομα, κράτα γερά:

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit.

Ναι, αυτό όλο. Είναι το επίσημο όνομα των 111 λέξεων που έχει καταγραφεί στο Guinness και θα μπορούσε άνετα να περάσει για ολόκληρο κεφάλαιο βιβλίου.

Τι σημαίνει όλο αυτό το έπος;

Παρά την υπερβολή του, το όνομα είναι ουσιαστικά ένα μακροσκελές ποίημα, ένας ύμνος που εξυμνεί την πόλη. Ανάμεσα στις λέξεις του κρύβονται τίτλοι όπως «Πόλη των Αγγέλων», «Μεγάλη πόλη της αθανασίας», «Λαμπρή πόλη της χρυσής εποχής» και άλλες εικόνες που θυμίζουν μίξη βασιλικής αίγλης με βουδιστική γαλήνη. Συναντιούνται παράδοση, θρησκεία και ιστορία σε μία φράση που δεν τελειώνει ποτέ.

Πώς το θυμούνται οι Ταϊλανδοί;

Όπως θα το θυμόμασταν κι εμείς, με… τραγουδάκι. Στα σχολεία, τα παιδιά μαθαίνουν αυτό το επικολυρικό όνομα μέσα από έναν χαριτωμένο ρυθμό που τους επιτρέπει να το απαγγέλλουν χωρίς να παθαίνουν λόξυγγα. Να μια στιγμή που ζηλεύεις λίγο, σκέψου πόσοι βαθμοί θα ανέβαιναν οι δικές μας σχολικές εκθέσεις αν είχαμε τέτοιες δόσεις δημιουργικότητας.