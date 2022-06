Τα τελευταία χρόνια η κόντρα της Sarah Jessica Parker με την Kim Cattrall αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες διαμάχες μεταξύ διασήμων. Αυτός είναι και ο λόγος που η Kim δεν συμμετείχε στην σειρά And Just Like That. Η ίδια υποστηρίζει οτι η Σάρα της έχει φερθεί άσχημα και δεν ήταν ποτέ φίλες.

Η Sarah Jessica Parker μίλησε πρόσφατα στο podcast του Scott Feinberg και ανέλυσε ότι δεν είχε πει τόσα χρόνια.

«Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για την κατάσταση με την Kim». Επίσης αποκάλυψε πως η τρίτη ταινία δεν έγινε επειδή δεν ήθελαν να την κάνουν χωρίς την Cattrall, η οποία έκανε πρόταση στην παραγωγή να συναντηθούν σε έναν χώρο που δεν τους έκανε να νιώθουν άνετα.



«Υπήρξαν αρκετές δημόσιες συζητήσεις για το πώς ένιωσε για το Sex and the City, οι οποίες ήταν αρκετά επώδυνες και δεν ταιριάζουν με τη δική μας εμπειρία. Έχω προσπαθήσει πολύ για να είμαι αξιοπρεπής με τους πάντες στο σετ, να τους φροντίζω και να είμαι υπεύθυνη με τους εργαζόμενους, ως παραγωγός. Και δεν έχει μιλήσει ποτέ άλλος άσχημα για εμένα». Είπε η Cattrall.

Η Sarah Jessica Parker αναφέρει: «Δεν είναι διαμάχη γιατί δεν έχω μαλώσει άσχημα ποτέ με συναδέλφους μου και δεν έχω έρθει σε αντιπαράθεση δημόσια. Όταν τσακώνεται μόνο ο ένας, δεν είναι διαμάχη. Δεν πρόκειται να της πω ότι κάνει λάθος αλλά αυτή ήταν η δική της εμπειρία».