Το GNTM επιστρέφει απόψε μέσα από τη συχνότητα του Star, φέρνοντας μαζί του μια μεγάλη έκπληξη: την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε έναν ρόλο που παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Η κριτική επιτροπή φέτος ανανεώνεται με τους Λάκη Γαβαλά, Άγγελο Μπράτη και Έντι Γαβριηλίδη, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί συνεχίζει δυναμικά ως creative director.

Λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα, σήμερα στις 21:00, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θέλησε να μοιραστεί τον ενθουσιασμό της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε μια φωτογραφία, όπου ποζάρει με ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα, συνοδεύοντάς την με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Απόψε στις 21:00 το GNTM ξαναγράφεται. Κι αυτή η λέξη περιγράφει απόλυτα και όσα θα δείτε αλλά και όσα νιώθω. Απόψε για μένα κλείνει ένας κύκλος και ξεκινάει ένας νέος. Ο δικός μας».

Η ίδια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες της, παλιούς και νέους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι μέσα σε αυτόν με τους ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε μένα, τους παλιούς και νέους συνεργάτες που έγιναν μια δεμένη ομάδα, και φυσικά όλους εσάς. Γιατί τίποτα δεν γράφεται μόνο του… είμαστε όλοι μαζί».

