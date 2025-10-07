Αν ψάχνεις ένα φθινοπωρινό γλυκό που να συνδυάζει αρώματα μπαχαρικών με την απαλή γεύση της κολοκύθας, τότε αυτό το κέικ είναι ό,τι καλύτερο! Αφράτο, αρωματικό και με μια τραγανή κρούστα από ζάχαρη και καρύδια πεκάν, θα σε κερδίσει από την πρώτη μπουκιά.

Υλικά

200 γρ. ανάλατο βούτυρο, μαλακωμένο (συν λίγο για το ταψί)

100 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

100 γρ. μαλακή καστανή ζάχαρη

3 αυγά, κατά προτίμηση ελευθέρας βοσκής

200 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Ξύσμα από 1 λεμόνι

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

2 κ.γ. κανέλα

2 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη

Μια πρέζα μοσχοκάρυδο

100 γρ. πουρέ κολοκύθας (από κονσέρβα ή σπιτικός)

2 κ.σ. ζάχαρη demerara

100 γρ. πεκάν, χοντροκομμένα

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (160°C στον αέρα) και στρώνεις με λαδόκολλα μια φόρμα του κέικ 900 γρ. Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάς το βούτυρο με τις δύο ζάχαρες μέχρι να γίνουν αφράτα και ανοιχτόχρωμα. Προσθέτεις τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας καλά.

Ρίχνεις το αλεύρι, το ξύσμα λεμονιού, το μπέικιν, την κανέλα, το τζίντζερ και το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύεις απαλά μέχρι να γίνει λείο το μείγμα. Στο τέλος προσθέτεις τον πουρέ κολοκύθας και ομογενοποιείς. Μεταφέρεις το μείγμα στη φόρμα, ισιώνεις την επιφάνεια και πασπαλίζεις με τη ζάχαρη demerara και τα πεκάν. Ψήνεις για 45–50 λεπτά, μέχρι να βγει καθαρό το μαχαίρι ή το καλαμάκι που θα βάλεις στο κέντρο. Μετά τα 30 λεπτά, σκέπασε με αλουμινόχαρτο για να μη σκουρύνουν πολύ τα πεκάν. Αφήνεις να κρυώσει τελείως στη φόρμα πριν το κόψεις και σερβίρεις.

Ένα κομμάτι από αυτό το κέικ μαζί με τον καφέ ή το τσάι σου θα σε βάλει κατευθείαν σε cozy διάθεση.



Καλή απόλαυση!