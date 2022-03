Πολλοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ αλλά και διάσημοι επιχειρηματίες στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας και προσφέρουν οικονομική αλλά και ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με το NBC News, Blake Lively και Ryan Reynolds έχουν δεσμευτεί να διπλασιάσουν κάθε δολάριο που δωρίζεται στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες έως του ποσού του 1 εκατ. δολαρίων. Το φιλανθρωπικό έργο του ζευγαριού είναι γνωστό καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεισφέρει σε διάφορα προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Indigenous Mentorship του B.C’s Great Bear Rainforest. Επιπλέον έχει ξεκινήσει την εκστρατεία Ugly Sweater για να βοηθήσει το Νοσοκομείο για Άρρωστα Παιδιά, το οποίο συγκέντρωσε πρόσφατα 640.000 $.

Τα τελευταία χρόνια η Angelina Jolie συνεργάζεται στενά με τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ διορίστηκε ως Ειδική Απεσταλμένη για την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εκφράζοντας την ανησυχία της για τις ζωές που χάνονται. Μέσα απο τους λογαριασμούς της στα social media ανέφερε οτι τα Ηνωμένα Έθνη συνεργάζονται στενά με γειτονικές χώρες για να προσφέρουν καταφύγιο στους Ουκρανούς πολίτες που εγκαταλείπουν τη χώρα, αριθμός που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 4 εκατομμύρια.

Ο Sean Penn σε αντίθεση με άλλους διάσημους που προσφέρουν βοήθεια μέσα από το διαδίκτυο, αποφάσισε να στηρίξει τη χώρα δείχνοντας σε όλο τον κόσμο ό,τι συμβαίνει εκεί σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με το Variety, επισκέφτηκε την Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2021 με σκοπό να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ. Την πρώτη μέρα του Μαρτίου, ο ηθοποιός πήγε στην Ουκρανία και περπάτησε χιλιόμετρα μαζί με τους πρόσφυγες μέχρι τα πολωνικά σύνορα, όπου βρήκαν καταφύγιο.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022