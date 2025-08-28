Η Βίκυ Καγιά μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, το οποίο ξεκίνησε την Τετάρτη 27 Αυγούστου. Το γνωστό μοντέλο περπάτησε ανάμεσα στις πιο λαμπερές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα, η Βίκυ Καγιά παρακολούθησε την τελετή έναρξης του φεστιβάλ, καθώς και την πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο.

Για την περίσταση, επέλεξε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που αναδείχθηκε μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που μοιράστηκε η ίδια στα social media. Φόρεσε ένα μακρύ, στράπλες ασημί φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα. Το look της ολοκλήρωσαν διακριτικά κοσμήματα, ενώ είχε τα μαλλιά της τραβηγμένα σε έναν κομψό κότσο.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Βίκυ Καγιά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της γράφοντας: «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι ξανά αυτές τις στιγμές με την Armani beauty, μια παράδοση πολύ αγαπημένη σε εμένα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στη βραδιά έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)