Η Βίκυ Καγιά μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, το οποίο ξεκίνησε την Τετάρτη 27 Αυγούστου. Το γνωστό μοντέλο περπάτησε ανάμεσα στις πιο λαμπερές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου.
Συγκεκριμένα, η Βίκυ Καγιά παρακολούθησε την τελετή έναρξης του φεστιβάλ, καθώς και την πρεμιέρα της ταινίας «La Grazia» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο.
Για την περίσταση, επέλεξε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που αναδείχθηκε μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που μοιράστηκε η ίδια στα social media. Φόρεσε ένα μακρύ, στράπλες ασημί φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα. Το look της ολοκλήρωσαν διακριτικά κοσμήματα, ενώ είχε τα μαλλιά της τραβηγμένα σε έναν κομψό κότσο.
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Βίκυ Καγιά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της γράφοντας: «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που μοιράζομαι ξανά αυτές τις στιγμές με την Armani beauty, μια παράδοση πολύ αγαπημένη σε εμένα. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στη βραδιά έναρξης του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας».
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
