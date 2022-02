Ζούμε πλέον σε ένα κόσμο που ακούμε καθημερινά εκατοντάδες δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά ελάχιστες που να δηλώνουν ότι ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον ανάμεσα στους ανθρώπους. Κάποιοι όμως ακόμα είναι έτοιμοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε έναν άγνωστο, όπως αποκαλύπτει ένα περιστατικό που τις τελευταίες μέρες έγινε viral στο διαδίκτυο.

Μια 18χρονη κοπέλα πρόσφατα επισκέφτηκε ένα κατάστημα Starbucks στο Τέξας των ΗΠΑ και ένας άγνωστος άρχισε να την παρενοχλεί αρκετά έντονα, χωρίς να κρατά τα «προσχήματα». Μια εργαζόμενη αντιλήφθηκε την κατάσταση και, χωρίς να πει τίποτα, αποφάσισε να προσφέρει βοήθεια στο κορίτσι με έναν πρωτότυπο τρόπο. Η υπάλληλος πλησίασε την κοπέλα και της προσέφερε ένα δωρεάν ρόφημα. Στο ποτήρι όμως, εκτός από το ρόφημα, υπήρχε γραμμένο με μαρκαδόρο ένα μήνυμα και έλεγε το εξής: «Είσαι καλά; Θέλεις να επέμβουμε; Αν το χρειάζεσαι, βγάλε το καπάκι από το ποτήρι».

Η κοπέλα, που βρισκόταν σε δύσκολη θέση εκείνη τη στιγμή, σήκωσε το βλέμμα της και είδε όλη την ομάδα του καταστήματος σε «ετοιμότητα». Τελικά κατάφερε να «ξεφορτωθεί» μόνη της τον ενοχλητικό τύπο, όμως η μητέρα της, εμφανώς συγκινημένη από την κίνηση της υπαλλήλου, δημοσιοποίησε το περιστατικό στα social media.

