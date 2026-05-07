Αν θέλεις ένα εύκολο, χορταστικό και πολύ νόστιμο πιάτο, αυτή η συνταγή με χαλούμι και ψητά λαχανικά είναι ό,τι πρέπει. Γίνεται χωρίς κόπο, έχει υπέροχα αρώματα και ταιριάζει τέλεια είτε για ελαφρύ γεύμα είτε για ένα όμορφο τραπέζι μέσα στην εβδομάδα.

Υλικά

1 μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε κομμάτια

3 πιπεριές σε διάφορα χρώματα, κομμένες σε κομμάτια

1 μεγάλη μελιτζάνα, κομμένη σε κομμάτια

1 κ.σ. εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, και λίγο επιπλέον για το τέλος

250 γρ. χαλούμι, κομμένο σε φέτες

1 μικρή χούφτα φρέσκο βασιλικό

θαλασσινό αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάς με τα λαχανικά

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C, στους 200°C στον αέρα, ή στο γκάζι στο 7.

Άπλωσε το κρεμμύδι, τις πιπεριές και τη μελιτζάνα σε ένα μεγάλο ταψί. Περιέχυσε με το ελαιόλαδο και πρόσθεσε αρκετό αλάτι και πιπέρι. Ανακάτεψέ τα καλά, ώστε να πάει το λάδι παντού.

Ψήσιμο μέχρι να μαλακώσουν

Βάλε το ταψί στον φούρνο και ψήσε για περίπου 25 λεπτά, μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν και να πάρουν ελαφρύ χρώμα.

Σειρά έχει το χαλούμι

Άναψε το γκριλ στη μέγιστη θερμοκρασία.

Βγάλε το ταψί από τον φούρνο και ανακάτεψε καλά τα λαχανικά. Τοποθέτησε από πάνω τις φέτες χαλουμιού, ρίξε λίγο μαύρο πιπέρι σε κάθε μία και πρόσθεσε λίγο ακόμη ελαιόλαδο.

Το τελικό στάδιο

Μετέφερε το ταψί στο γκριλ και ψήσε για άλλα 5 λεπτά, μέχρι το χαλούμι να αρχίσει να παίρνει χρυσαφένιο χρώμα.

Λίγο πριν το σερβίρισμα, κόψε χοντροκομμένα τα φύλλα βασιλικού με τα χέρια σου και σκόρπισέ τα από πάνω.

Έτοιμο ένα πιάτο απλό, αρωματικό και πολύ απολαυστικό, που συνδυάζει τη γλύκα των ψητών λαχανικών με τη χαρακτηριστική νοστιμιά του χαλουμιού.

Καλή απόλαυση!