Το σαραγλί είναι ένα παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό της ελληνικής και μικρασιατικής κουζίνας. Φτιάχνεται με φύλλο κρούστας που τυλίγεται σε ρολά, γεμισμένο συνήθως με καρύδια και αρωματικά όπως κανέλα και γαρύφαλλο. Μετά το ψήσιμο, περιχύνεται με σιρόπι, που του δίνει αυτή τη χαρακτηριστική ζουμερή υφή.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για το σαραγλί

1 πακέτο φύλλο κρούστας

250 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα

1 κουταλάκι κανέλα

1/2 κουταλάκι γαρύφαλλο

200 γρ. βούτυρο, λιωμένο

Για το σιρόπι

500 γρ. ζάχαρη

500 ml νερό

1 φλούδα λεμονιού

1 κουταλάκι χυμό λεμονιού

Πώς το φτιάχνεις βήμα-βήμα

Ξεκινάς από το σιρόπι, γιατί πρέπει να έχει κρυώσει όταν θα το ρίξεις στο γλυκό. Σε μια κατσαρόλα βάζεις το νερό, τη ζάχαρη και τη φλούδα λεμονιού και τα αφήνεις να βράσουν για περίπου 5 λεπτά. Προς το τέλος προσθέτεις τον χυμό λεμονιού, αποσύρεις και αφήνεις στην άκρη να κρυώσει καλά.

Στη συνέχεια, ετοιμάζεις τη γέμιση ανακατεύοντας τα καρύδια με την κανέλα και το γαρύφαλλο.

Απλώνεις ένα φύλλο κρούστας στον πάγκο, το βουτυρώνεις ελαφρά και πασπαλίζεις λίγη από τη γέμιση. Το τυλίγεις σε ρολό και, αν θέλεις το κλασικό σχήμα, το «σουρώνεις» ελαφρώς για να δημιουργηθεί αυτή η χαρακτηριστική κυματιστή υφή. Το τοποθετείς σε βουτυρωμένο ταψί και συνεχίζεις με τα υπόλοιπα φύλλα.

Όταν τελειώσεις, περιχύνεις με το υπόλοιπο βούτυρο και χαράζεις ελαφρώς τα κομμάτια.

Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 50 με 60 λεπτά, μέχρι να πάρει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Το σημείο που κάνει τη διαφορά

Μόλις βγάλεις το σαραγλί από τον φούρνο, ρίχνεις αμέσως το κρύο σιρόπι πάνω στο ζεστό γλυκό. Εκεί γίνεται όλη η μαγεία. Το φύλλο παραμένει τραγανό εξωτερικά, ενώ μέσα απορροφά όσο σιρόπι χρειάζεται για να γίνει ζουμερό χωρίς να βαραίνει.

Μικρά tips για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα

Αν θέλεις πιο έντονο άρωμα, μπορείς να προσθέσεις λίγη βανίλια ή ξύσμα πορτοκαλιού στο σιρόπι. Επίσης, μπορείς να αντικαταστήσεις μέρος των καρυδιών με αμύγδαλα για πιο φίνα γεύση.

Αφήνεις το γλυκό να σταθεί για τουλάχιστον 2 ώρες πριν το σερβίρεις, ώστε να δέσουν σωστά τα αρώματα και η υφή.

Καλή απόλαυση!