Τα παπούτσια για τρέξιμο είναι το βασικό εργαλείο των δρομέων. Όχι μόνο θέλουμε να είναι άνετα και αναπαυτικά με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μας βοηθάνε να τρεξουμε χωρίς κραδασμούς, αλλά θέλουμε να είναι κομψά και όμορφα καθώς το στιλ μας αρέσει να μας ακολουθεί παντού. Η adidas αποκαλύπτει το τελευταίο μοντέλο της πιο εμβληματικής σειράς running παπουτσιών. Το νέο Ultraboost Light είναι η απόδειξη της συνεχούς προσπάθειας του brand να οδηγήσει την καινοτομία στο επόμενο επίπεδο, για να σχεδιάσει το τέλειο παπούτσι και να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες που έχει κάθε τύπος δρομέα. Με κομψό σχεδιασμό και καινοτόμα χαρακτηριστικά, αυτά τα παπούτσια παρέχουν την απόλυτη άνεση και υποστήριξη για δρομείς όλων των επιπέδων. Η εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή του παπουτσιού εξασφαλίζει μια άνετη, σχεδόν χωρίς βάρος αίσθηση κατά τις διαδρομές, ενώ η μοναδική τεχνολογία Ultraboost στη σόλα παρέχει απαράμιλλη επιστροφή ενέργειας και απορρόφηση κραδασμών. Επιπλέον, το αναπνεύσιμο επάνω μέρος προσαρμόζεται στο σχήμα του ποδιού για άνετη, εξατομικευμένη εφαρμογή.

Το Ultraboost Light έχει σχεδιαστεί με την πρωτοποριακή καινοτομία υλικού Light BOOST, ένα υλικό που είναι 30% ελαφρύτερο συγκριτικά με τις προηγούμενες εκδόσεις του υλικού ΒΟΟST. Σχεδιασμένο για να παρέχει απόλυτη αντικραδασμική προστασία, άνεση και απόκριση, το νέο Ultraboost Light προσφέρει επική ενέργεια στο πάτημα του δρομέα. Εκατοντάδες κάψουλες BOOST «εκρήγνυνται» κάθε φορά που το πέλμα πατάει στην άσφαλτο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σχεδιασμό:

Το LEP (Linear Energy Point) που βρίσκεται στη σόλα του παπουτσιού έχει επανασχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει την απόκριση και να λειτουργήσει σε αρμονία με το νέο υλικό Light BOOST.

(Linear Energy Point) που βρίσκεται στη σόλα του παπουτσιού έχει επανασχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει την απόκριση και να λειτουργήσει σε αρμονία με το νέο υλικό Άνω μέρος PRIMEKNIT+: Κατασκευασμένο για απόλυτη διαπνοή και άνεση, το παπούτσι διαθέτει ελαφρύ επάνω μέρος, παρέχοντας προσαρμόσιμη εφαρμογή.

Κατασκευασμένο για απόλυτη διαπνοή και άνεση, το παπούτσι διαθέτει ελαφρύ επάνω μέρος, παρέχοντας προσαρμόσιμη εφαρμογή. Καουτσούκ φυσικής απόδοσης Continental™: Παρέχει βέλτιστη πρόσφυση για δυναμικό τρέξιμο σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Παρέχει βέλτιστη πρόσφυση για δυναμικό τρέξιμο σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα κατά 10%: Το νέο Ultraboost Light επωφελείται από χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Το νέο επωφελείται από χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Το νέο Ultraboost Light θα λανσαριστεί σε λευκό χρώμα, με Solar red και μαύρες λεπτομέρειες

Στην Ελλάδα, το νέο Ultraboost Light δοκιμάσαν οι: Κλέλια Ανδριολάτου, Hercules Tsuzinov και Βασίλης Μίχας και απόλαυσαν το run τους! Γενικά, τα Ultraboost Light είναι απαραίτητα για όποιον θέλει να πάει το τρέξιμο στο επόμενο επίπεδο.

Ταυτόχρονα με το λανσάρισμα του Ultraboost Light, η adidas ενθαρρύνει όλους τους δρομείς- αρχάριους και μη- να απολαύσουν την προσωπική τους εμπειρία τρεξίματος, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στον κόσμο, με το Just You And Your Run challenge. Με τη φιλοδοξία να καλυφθούν συνολικά 3,000,000 χιλιόμετρα, το challenge θα διαρκέσει έως 12 Μαρτίου. Πάρτε μέρος στο challenge μέσω του adidas Running app εδώ.

Για να γιορτάσει τη 10η επέτειο της τεχνολογίας BOOST, η adidas αποκαλύπτει επίσης μια ειδική έκδοση του adidas Ultraboost Light με ειδική χρωματική απόδοση. Η επετειακή έκδοση για τα 10 χρόνια έρχεται σε μαύρο χρώμα, με μαύρες και κίτρινες λεπτομέρειες – το ίδιο σχέδιο που συναντάμε στο Energy Boost, την πρώτη σιλουέτα της adidas με τεχνολογία BOOST.

Το νέο adidas Ultraboost Light είναι διαθέσιμο στα καταστήματα και online στο www.adidas.gr