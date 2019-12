It’s the most glamorous time of the year! Η εποχή που μπορείς να φορέσεις glitter, πούλιες και χρυσόσκονη από τα μαλλιά μέχρι τα νύχια έφτασε σχεδόν. Οι περισσότερες ήδη ψάχνουμε μανιωδώς τα outfit για τις ημέρες των εορτών, σκρολάροντας ασταμάτητα σε Instagram και Pinterest για να εμπνευστούμε. Παρακάτω θα βρεις τις δικές μας προτάσεις για να λάμψεις τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Σατέν φόρεμα

Επίλεξε ένα σατέν μάξι φόρεμα σε γήινες αποχρώσεις με ιδιαίτερο print ή ένα lingerie top. Η υφή του είναι απόλυτα θηλυκή και μπορείς να το συνδυάσεις με κλασικές γόβες ή πέδιλα και statement σακάκι.

Lurex φόρεμα

Φέτος η μόδα προστάζει λαμπερά υφάσματα, παγιέτες, lurex, διαφάνειες και μεταλλικές λάμψεις, ενώ τα κυρίαρχα χρώματα είναι μαύρο, κόκκινο και μπρονζέ. Ένα λαμπερό lurex φόρεμα μέχρι το γόνατο θα αναδείξει τέλεια τις καμπύλες σου.

Μεταξωτό πουκάμισο

Μεταξωτά top αλλά και κρεπ ντε σιν πουκάμισα, αποτελούν την ιδανική πρόταση για σοφιστικέ εμφανίσεις. Συνδυάζονται υπέροχα με φούστες μέχρι τη μέση της γάμπας και πέδιλα με λεπτό λουράκι.

Ματ χείλη

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση δεν κρίνεται μόνο από τα ρούχα αλλά και από το μακιγιάζ. Στα must της σεζόν είναι τα ματ, σαρκώδη χείλη σε ζεστά χρώματα.

Metallic μάτια

Όσο πιο ήσυχα κρατήσεις τα χείλη, τόση περισσότερη ένταση μπορείς να δώσεις στα μάτια. Προτίμησε σκιές με μεταλλική απόχρωση ή σκιές με glitter για ακόμα πιο εντυπωσιακό βλέμμα.