Η Άνοιξη …δεν λέει να έρθει. Από την μία έχουμε την καραντίνα και από την άλλη δεν θα κάνουμε Πάσχα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο καιρός είχε για πολλές μέρες βροχερός, μουντός και άστατος. Για να φτιάξουμε την διάθεσή μας, βρήκαμε 5 τρόπους να δείξoυμε υπέροχες όταν τελειώσει η καραντίνα. Σας βρήκαμε και τα κατάλληλα προϊόντα που με τα οποία είναι σίγουρο πως θα βρείτε το χαρούμενο και Ανοιξιάτικο mood σας στο πι και φι!

Θα είστε έτοιμη να δείξετε στα καλύτερά σας όταν τελειώσει η καραντίνα!

Καταπολέμηση τοπικού πάχους και κυτταρίτιδας

Η LITTLE SECRETS NATURAL COSMETICS παρουσιάζει τη νέα επαγγελματική θεραπεία σώματος για την καταπολέμηση του τοπικού πάχους και της κυτταρίτιδας.

Αποσυμφορίζει τις προβληματικές ζώνες από κατακρατήσεις και οιδήματα, μειώνει την όψη φλοιού πορτοκαλιού, λειαίνει και σμιλεύει το

σώμα. Το απόλυτο όπλο στη διαμόρφωση της ιδανικής σιλουέτας κρύβεται στα βήματα της νέας σειράς BOTANICAL SCULPT SLIMMING PROGRAM.

Step 1

Botanical Sculpt Scrub 250ml

Επαγγελματική περιποίηση με 11 φυσικά οργανικά συστατικά. Φυσικούς κόκκους σταφυλιού, φυτικά έλαια σημύδας, κισσού, πράσινου τσαγιού, φυκιών,

βιταμίνη Ε, κερί από μούρο, κερί από ηλίανθο και αιθέρια έλαια ζέντορι, ginger και γαρύφαλλο που λειτουργεί ενισχυτικά τη καταπολέμηση του τοπικού λίπους

και κυτταρίτιδας απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα και ενισχύοντας την μικροκυκλοφορία. Το δέρμα αποτοξινώνεται και τα δραστικά συστατικά

διεισδύουν στο δέρμα.

Step 2

Botanical Sculpt Cream 250ml

Επαγγελματική περιποίηση σώματος με 9 φυσικά οργανικά συστατικά. Φυτικά έλαια σημύδας, κισσού, πράσινου τσαγιού, φυκιών, ζέντορι, ginger, γαρύφαλλο,

ηλίανθος, καστορέλαιο τα οποία δρουν κατά της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Σμιλεύει ορατά τη σιλουέτα, βοηθά στη καταπολέμηση της όψης φλοιού

πορτοκαλιού, αποσυμφορίζει από κατακρατήσεις και λειαίνει τη επιδερμίδα. Το σώμα αποκτά σφριγηλότατα καθώς βελτιώνεται αισθητά η ποιότητα της

επιδερμίδας.

2. Αποκατάσταση της απώλειας κολλαγόνου 7 ετών σε μόλις 7 ημέρες

Αποκατάσταση της απώλειας κολλαγόνου 7 ετών σε μόλις 7 ημέρες με τις Αμπούλες Επαναφοράς ANEW Skin Reset.

Η νέα επταήμερη αγωγή της Avon, ANEW Skin Reset Plumping Shots, ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα της περιποίησης της επιδερμίδας. Με 7 αμπούλες μιας χρήσης, σε μόλις 7 ημέρες 2 μπορείτε να πετύχετε αποκατάσταση της απώλειας κολλαγόνου έως και 7 ετών.

Φαίνεται απίστευτο, αλλά τη διαφορά κάνει η καινοτόμα τεχνολογία Protinol™, η οποία είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι βοηθά στην αποκατάσταση τόσο του κολλαγόνου I όσο και του κολλαγόνου III (γνωστό ως «baby collagen») και περιέχεται στη μέγιστη συγκέντρωσή του στις νέες αμπούλες της Avon!

3. Πως θα αποκτήσετε σαγηνευτική μυρωδιά;

Ο οίκος Dolce & Gabbana, τιμώντας τα πιο γοητευτικά και συναρπαστικά χαρακτηριστικά της γυναίκας The Only One, δίνει μια νέα ένταση στην θηλυκότητα, με την έκδοση του The Only One Eau de Parfum Intense.

Δελεαστικά θηλυκό και ακαταμάχητα γοητευτικό. Η απόλυτη ουσία της μαγνητικής αύρας και του ακαταμάχητου αισθησιασμού σε ένα σαγηνευτικό άρωμα.

Η αρωματική υπογραφή του κρύβεται στον αναπάντεχο συνδυασμό του άνθους της εκτυφλωτικά χρυσαφένιας πορτοκαλιάς, που έρχεται σε αντίθεση με την υπνωτιστική μαύρη βανίλια.

4. Ώρα να μυηθείτε στα vegan προϊόντα μακιγιάζ

Η GOSH Copenhagen παρουσιάζει δύο νέα vegan προϊόντα για να δημιουργήσετε τα πιο εντυπωσιακά ανοιξιάτικα make up looks!

Eyedentity Eyeshadow Palette: Διαφορετικές σκιές σε μια συσκευασία ιδανική για καθ’ οδόν χρήση που μπορεί και μετατρέπει στη στιγμή το καθημερινό σας look σε μια εντυπωσιακή βραδινή εμφάνιση ανάλογα με τη ώρα ή τη διάθεσή σας. Η παλέτα διατίθεται σε τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς εννιά αποχρώσεων από μεταλλικές, σατινέ έως και γήινες και ματ υφές. Μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις μεμονωμένα ή συνδυαστικά, δημιουργώντας ενός φυσικό καθημερινό look ή ένα έντονο και πολύχρωμο αποτέλεσμα.

Woody Eye Liner: Ένα μοναδικό προϊόν κατασκευασμένο από βιώσιμο φυσικό ξύλο. Το πλούσιο και έντονο χρώμα του παραμένει αναλλοίωτο και σταθερό για 6 ώρες. Επιπλέον, διαθέτει ένα καπάκι ασφαλείας για να παραμένει αεροστεγές και για να αποφύγετε οποιοδήποτε τυχαίο άνοιγμα στην τσάντα σας.

5. Κάντε ένα αρωματικό «ταξίδι»

Η L’Erbolario υποδέχεται την Άνοιξη με το υπέροχο άρωμα και τις αποχρώσεις της πανέμορφης Ίριδας, μέσα από την αισθησιακή σειρά Iris.

Τόσο ερωτεύσιμη όσο και το μελωδικό όνομά της, η Ίριδα που αποτέλεσε έμπνευση της ομώνυμης αρωματικής σειράς, ταυτίστηκε από τους αρχαίους μυθογράφους με το ουράνιο τόξο και χαρακτηρίστηκε ως «στολίδι του ουρανού». Το εντυπωσιακό λουλούδι, συνδέθηκε με χαρμόσυνες ειδήσεις που συνόδευε με το απαλό άρωμά του, όπως ο ερχομός της χαρούμενης Άνοιξης!

Απολαύστε ένα μαγικό αρωματικό ταξίδι σε έναν κάμπο με ανθισμένες Ίριδες και ανακαλύψτε όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του πολύτιμου άνθους μέσα από τα προϊόντα της σειράς Iris.