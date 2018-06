Η Chic Mess είναι ένα ελληνικό brand με έδρα του την Θεσσαλονίκη. Πρωτοεμφανίστηκε στον χώρο της μόδας το καλοκαίρι του 2014. Δημιουργήθηκε από την Ντάτου Γεωργία, μια Ελληνίδα graphic designer που δημιουργεί μοναδικά σχέδια & τυπώματα για κορίτσια που πρώτα από όλα αγαπούν πολύ τον εαυτό τους.

Το μότο μας: Αγκάλιασε αυτό το μοναδικό χάος που είσαι • #staychicmess

The Chic Mess brand is based in Thessaloniki & made its way into the fashion scene in the summer of 2014. It was created by Ntatou Georgia, a graphic designer who creates unique novel designs & fabrics for girls who love themselves first.

Our motto: Embrace the glorious mess that your are • #staychicmess

*H «Chic Mess» συμμετάσχει στο Andydote Fashion Fair το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15-18 Ιουνίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς