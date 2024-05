Το καλοκαίρι πλησιάζει και καθώς προετοιμαζόμαστε για τις πρώτες καλοκαιρινές μας εξορμήσεις, συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα προϊόντα που θα μας βοηθήσουν να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα με ασφάλεια. Οι ειδικοί στην ομορφιά και τη μόδα των πολυκαταστημάτων Hondos Center μας προτείνουν τα αναγκαία προϊόντα για αυτό το καλοκαίρι, επιλέγοντας από μια μεγάλη ποικιλία που παρέχει πλήρη προστασία από το φάσμα των ακτίνων του ήλιου. Παράλληλα, μας παρουσιάζουν τα νέα κομμάτια μόδας της σεζόν, τα οποία αξίζουν μια θέση στη λίστα αγορών μας, προσδίδοντας έναν διαχρονικό αέρα κομψότητας στις εμφανίσεις μας.

SUN CARE

Το Dior Solar The Protective Creme SPF 50, το αντηλιακό προϊόν Dior για πολύ υψηλή προστασία, προστατεύει το δέρμα από τις ακτίνες UVA/UVB και τους επιθετικούς εξωγενείς παράγοντες. Ένα δροσερό, ελαφρύ αντηλιακό προϊόν που απορροφάται από την επιδερμίδα, προσφέροντας άμεση αίσθηση άνεσης, χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. Ενυδατική και θρεπτική, η σατινέ υφή του εφαρμόζεται εύκολα, αφήνοντας το δέρμα απολαυστικά αρωματισμένο. Το μαύρισμα αναδεικνύεται, και η όψη της επιδερμίδας είναι εμφανώς πιο ομοιόμορφη. Το Dior Solar The Protective Creme διατίθεται επίσης σε έκδοση με SPF 30.

Το Sun Protective Water SPF50 της Lancaster προσφέρει μια ευρύτερη αντηλιακή προστασία που στοχεύει στο 100% του ηλιακού φάσματος, ενώ βοηθά και στην επιδιόρθωση της επιδερμίδας από τις φθορές που προκαλούνται από τον ήλιο. Καθαρή και φιλική προς τους ωκεανούς, η εξαιρετικά ελαφριά, αναζωογονητική και σα “νερό” υφή του, προσφέρει υγιές, χρυσαφένιο μαύρισμα ενώ απορροφάται γρήγορα. Η αόρατη σύνθεσή του προσδίδει πλούσια ενυδάτωση στην επιδερμίδα και είναι εμπλουτισμένη με ένα ευχάριστο άρωμα.

Η Sun Perfect η πιο προηγμένη σειρά αντηλιακών αντιγηραντικών προϊόντων της Lancaster παγκοσμίως, συνδυάζει την τεχνογνωσία στην αντηλιακή προστασία και στην περιποίηση του δέρματος για χρήση όλο το χρόνο. Προστατεύει ευρέως την επιδερμίδα από τις υπεριώδεις ακτίνες UVB, UVA, το ορατό φως, τις υπέρυθρες ακτίνες και από φθορές που προκαλούνται από τον ήλιο. Η σύνθεσή της προλαμβάνει και βοηθά στην επιδιόρθωση των ρυτίδων, των λεπτών γραμμών και των μαύρων κηλίδων, βελτιώνοντας την υφή και τα επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας και ενισχύοντας τη φυσική φωτεινότητα του δέρματος.

To Super Soin Solaire Silky Body Cream SPF30 της SISLEY προστατεύει τη νεότητα και διατηρεί την ικανότητα της επιδερμίδας να προστατεύεται ενάντια στον ήλιο και τη φωτογήρανση, χάρη στον συνδυασμό φίλτρων αιχμής UVA και UVB και πολύ προηγμένων ενεργών συστατικών προστασίας. Παράλληλα δρα κατά των ελεύθερων ριζών χάρη στον συνδυασμό ενεργών συστατικών οξική Βιταμίνη E και εκχύλισμα Edelweiss που προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες, τη βασική αιτία της φωτογήρανσης. Η ενυδατική και θρεπτική σύνθεση του προστατεύει το υδρολιπιδικό φιλμ του δέρματος από τις ακτίνες του ήλιου, ενώ τα έλαια Καριτέ, Καμέλιας και το εκχύλισμα Mango ενισχύουν την ελαστικότητα και την ενυδάτωση.

Ζήστε την απόλυτη εμπειρία περιποίησης και προστασίας της επιδερμίδας σας με την ανανεωμένη αντηλιακή σειρά EXPERT SUN PROTECTOR. Η πρώτη αντηλιακή λοσιόν της SHISEIDO, που χάρη στην τεχνολογία SynchroShieldRepair™, ενισχύει το προστατευτικό φίλτρο UV όταν έρχεται σε επαφή με το νερό, τον ιδρώτα και τη θερμότητα και επιδιορθώνει το προστατευτικό πέπλο UV, σε περίπτωση που υποστεί φθορές από τριβή ή κίνηση. Παρέχει ισχυρή προστασία των εσωτερικών και εξωτερικών στοιβάδων της επιδερμίδας από τη φωτογήρανση, που προκαλείται από τις ακτίνες UVA και UVB, και από τις επιβλαβείς ακτίνες του blue light. Η ελαφριά και αόρατη σύνθεσή του είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους και τόνους δέρματος και η μεταξένια και λεπτόρευστη υφή του είναι εύκολη στην εφαρμογή.

SWIMWEAR

Στις πιο δημοφιλείς τάσεις και αυτή τη σεζόν παραμένουν οι μεταλλικοί τόνοι σε χρυσαφένιες αποχρώσεις που αποτυπώνουν τη new glam αισθητική, επιβεβαιώνοντας ακόμα μια φορά ότι το φετινό καλοκαίρι μας επαναφέρει στις glamorous δεκαετίες των 80’s και 90’s. Σε νέα σχέδια και αποκαλυπτικά cutouts, αλλά και μεταλλικές λεπτομέρειες, αποτελούν ιδανική επιλογή τόσο για τη θάλασσα ή την πισίνα όσο και για τις βραδινές μας εμφανίσεις.

KARL LAGERFELD, Στράπλες μαγιό lurex

Από τα must-have items του καλοκαιριού δε θα μπορούσε να λείπει το ολόσωμο μαγιό, ένα πασπαρτού κομμάτι που αναδεικνύει κάθε σιλουέτα, ενώ μπορεί να φορεθεί και ως body προσδίδοντας κομψότητα χάρη στο στράπλες σχέδιό του. Φέτος επιλέγουμε nude αποχρώσεις σε rib υφές που δημιουργούν μια υπέροχη αντίθεση με την μαυρισμένη επιδερμίδα.

Το μπικίνι της Tommy Hilfiger είναι ιδανικό για όσες επιθυμούν να ξεχωρίσουν στην παραλία με ένα κλασσικό στυλ, διατηρώντας παράλληλα την κομψότητα και την άνεση. Ο minimal σχεδιασμός και η rib ύφανση σε συνδυασμό με το έντονο κόκκινο χρώμα, προσδίδουν ένα πιο sport ύφος, αναδεικνύοντας το cruise στυλ που είναι πάντα επίκαιρο.

CALVIN KLEIN, Μαγιό ολόσωμο

Το ολόσωμο μαύρο μαγιό αποτελεί statement piece της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας και μια κομψή επιλογή για την παραλία, την πισίνα αλλά και όλες τις ώρες καθώς μπορεί να συνδυαστεί με αμέτρητους τρόπους συνοδεύοντας ακόμα και τις βραδινές εμφανίσεις μας. Οι χρυσές λεπτομέρειες στις τιράντες προσδίδουν μια αίσθηση πολυτέλειας, ενώ τα υψηλής ποιότητας υλικά του το κατατάσσουν πρώτα στις προτιμήσεις μας για ακόμα ένα καλοκαίρι.

MC2 SAINT BARTH, Ψάθινη τσάντα θαλάσσης

Στη φετινή wishlist των καλοκαιρινών μας αγορών προσθέτουμε και την πολυπόθητη oversized ψάθινη τσάντα, που αποτελεί αλάνθαστη επιλογή καθώς συνδυάζεται μοναδικά με όποιο στυλ κι αν επιλέξουμε, συνοδεύοντάς μας από την θάλασσα, έως τις καλοκαιρινές μας βόλτες στο νησί η την πόλη. Οι μαύρες λεπτομέρειες προσδίδουν ένα ύφος πολυτέλειας, ενώ το πρακτικό της μέγεθος χωράει όλα όσα θέλουμε να έχουμε μαζί μας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

TOMMY HILFIGER, Παρεό με τύπωμα

Και φυσικά ένα παρεό σε έντονο print δίνει την τέλεια λύση στα beach looks της σεζόν, μέσα από τον πολυμορφικό και ευέλικτο χαρακτήρα του, που μπορεί να φορεθεί ως φούστα, τοπ ή ακόμα και φόρεμα, και αποτελεί την ιδανική επιλογή για ένα ευέλικτο, κλασικό και κομψό cover-up.

HC Magazine: the S☀️MMER edition is out NOW!

Παράλληλα, στο νέο τεύχος των Hondos Center θα βρείτε τον απόλυτο καλοκαιρινό οδηγό με όλες τις τάσεις ομορφιάς και μόδας αλλά και τις προτάσεις των οίκων για ένα λαμπερό καλοκαίρι μέσα σε 290 απολαυστικές σελίδες!

Αποκτήστε το δωρεάν στα καταστήματα Hondos Center σε όλη την Ελλάδα και ξεφυλλίστε το ηλεκτρονικά στο: www.hondoscenter.com/el/hc-insider/hc-magazine