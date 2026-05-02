Αν θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, εύκολο και με χαρακτήρα, αυτό το matzo brei με sauce chilli είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Είναι ένα πιάτο που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε ομελέτα και τηγανίτα, με βάση τα matzo crackers, και αποκτά άλλη ένταση χάρη στην καυτερή σάλτσα. Γίνεται γρήγορα, δεν θέλει ιδιαίτερη εμπειρία στην κουζίνα και είναι ιδανικό για ένα χορταστικό πρωινό, brunch ή ακόμα και ένα ελαφρύ γεύμα.

Τι θα χρειαστείς

Για τη sauce chilli

150 γρ. φρέσκες κόκκινες πιπεριές τσίλι, χοντροκομμένες

100 ml λευκό ξίδι από κρασί

1 κ.σ. νιφάδες θαλασσινού αλατιού

Για το matzo brei

2 κράκερ matzo, σπασμένα σε κομμάτια μπουκιάς

2 μεγάλα αυγά

λίγο ελαφρύ λάδι

λίγος φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος, προαιρετικά

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Πώς θα φτιάξεις τη sauce chilli

Αρχικά, βάλε τις πιπεριές τσίλι σε ένα μικρό κατσαρολάκι. Πρόσθεσε το λευκό ξίδι και το αλάτι και άφησέ τα να πάρουν βράση σε δυνατή φωτιά. Μόλις αρχίσουν να βράζουν, χαμήλωσε τη φωτιά και άφησέ τα να σιγομαγειρευτούν για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι πιπεριές.

Στη συνέχεια, άφησε το μείγμα να κρυώσει λίγο και χτύπησέ το με ραβδομπλέντερ ή σε μίνι πολυκόφτη μέχρι να γίνει λείο και βελούδινο. Η σάλτσα σου είναι έτοιμη.

Πώς θα φτιάξεις το matzo brei

Βάλε τα κομμάτια από τα matzo σε ένα μπολ με κρύο νερό και άφησέ τα για 1 λεπτό να μαλακώσουν ελαφρώς. Έπειτα στράγγισέ τα και κράτησέ τα στην άκρη.

Σε ένα άλλο μπολ, χτύπησε τα αυγά καλά με αρκετό αλάτι και πιπέρι. Ζέστανε λίγο λάδι σε ένα μικρό τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Ρίξε απαλά τα μουλιασμένα matzo μέσα στα αυγά και ανακάτεψε προσεκτικά. Μετά, άδειασε όλο το μείγμα στο τηγάνι. Άφησέ το να ψηθεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα και γύρισε τα κομμάτια με μια σπάτουλα. Είναι φυσιολογικό να σπάσουν σε 2 ή 3 μεγαλύτερα κομμάτια.

Μόλις το αυγό σταθεροποιηθεί αλλά παραμένει ζουμερό, βγάλε το από τη φωτιά και σέρβιρέ το αμέσως.

Πώς να το σερβίρεις

Σέρβιρε το matzo brei ζεστό, πασπαλισμένο με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό αν θέλεις, και συνόδευσέ το με τη sauce chilli. Η πικάντικη γεύση δίνει ένταση και κάνει το πιάτο πολύ πιο ενδιαφέρον.

Είναι μια συνταγή απλή, γρήγορη και καθόλου βαρετή. Και μεταξύ μας, αυτός ο συνδυασμός τραγανού, μαλακού και πικάντικου έχει κάτι πολύ εθιστικό.

Καλή απόλαυση!