Αν θέλεις μια σαλάτα χορταστική, πικάντικη και καθόλου βαρετή, αυτή η συνταγή είναι πολύ δυνατή επιλογή. Συνδυάζει όσπρια με φρέσκα αρώματα και ένα καυτό tarka που απογειώνει τη γεύση μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι εύκολη, θρεπτική και ιδανική είτε για κυρίως γεύμα είτε για συνοδευτικό.

Υλικά για τη σαλάτα

1 κονσέρβα 400 γρ. ρεβίθια, στραγγισμένα, κατά προτίμηση μαύρα ρεβίθια

1 κονσέρβα 400 γρ. μαύρα φασόλια, στραγγισμένα

1 συσκευασία 250 γρ. έτοιμες φακές beluga, στραγγισμένες

1 μικρή χούφτα φρέσκο κόλιανδρο, χοντροκομμένο

χυμός από 1/2 λάιμ

Υλικά για το tarka

50 ml ηλιέλαιο

1 πράσινη πιπερίτσα τσίλι, ψιλοκομμένη

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

30 γρ. φρέσκο τζίντζερ, καθαρισμένο και ψιλοτριμμένο

1 κουταλάκι μαύροι σπόροι μουστάρδας

2 κουταλάκια σπόροι κύμινου

1 κουταλάκι σπόροι nigella

10 αποξηραμένα φύλλα κάρι

1 κουταλάκι ψιλό θαλασσινό αλάτι

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις πρώτα τη σαλάτα

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις τα ρεβίθια, τα μαύρα φασόλια, τις φακές beluga, τον κόλιανδρο και τον χυμό λάιμ. Ανακατεύεις καλά και αφήνεις το μείγμα στην άκρη.

Συνεχίζεις με το tarka

Ζεσταίνεις το ηλιέλαιο σε ένα μεσαίο κατσαρολάκι, σε δυνατή φωτιά. Όταν κάψει καλά, προσθέτεις όλα τα υλικά για το tarka εκτός από το αλάτι.

Τηγανίζεις ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι οι σπόροι να αρχίσουν να σκάνε έντονα. Αυτό θα πάρει περίπου 1 λεπτό, οπότε θέλει προσοχή για να μη σου καούν.

Η τελική ένωση

Ρίχνεις αμέσως το καυτό tarka μέσα στο μπολ με τα όσπρια. Προσθέτεις το αλάτι και ανακατεύεις καλά, ώστε να πάνε παντού τα αρώματα και τα μπαχαρικά.

Η σαλάτα σερβίρεται χλιαρή ή και σε θερμοκρασία δωματίου και, ειλικρινά, όσο κάθεται λίγο τόσο δένουν καλύτερα οι γεύσεις.

Καλή απόλαυση!