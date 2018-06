Η Van Ooms είναι μια casual chic fashion brand. Η σειρά Φθινόπωρο/Χειμώνας 2018-2019 συνδυάζει την Ευρωπαϊκή αισθητική με την λειτουργικότητα.

Η αποστολή μας είναι να παράσχουμε μια αίσθηση πρωτοτυπίας στον απαιτητικό καταναλωτή, προσφέροντάς του κομψότητα, άνεση και καλή εφαρμογή καθ’ όλη την διάρκεια των καθημερινών του δραστηριοτήτων.

Οι σχεδιαστές χρησιμοποίησαν εξαιρετικά υφάσματα και με διάθεση αλληλεπίδρασης δημιούργησαν 40 κομμάτια εξισορροπώντας μεταξύ λειτουργικότητας και τέχνης.

Van Ooms is the casual chic fashion brand for men. Our Autumn/Winter collection for 2018-19, combines european aesthetics and functionality with an array of items. Our mission is to provide a sense of uniqueness to the demanding customer, offering style, comfort and flexibility when it comes to his activities throughout the day. The designers used the finest materials and a philosophy of interchangeability and created 40 pieces that balance casual garments with art.