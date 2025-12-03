Η εορταστική περίοδος πλησιάζει, και η ανάγκη για λάμψη, κομψότητα και statement εμφανίσεις γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Είναι η εποχή που οι αστραφτερές λεπτομέρειες και οι ιριδίζουσες πινελιές αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, δημιουργώντας ένα look που συνδυάζει τη ζεστασιά των γιορτών με μια δόση μοντέρνας φινέτσας. Αυτή τη σεζόν, η Catrice παρουσιάζει τη νέα της limited edition συλλογή, HOLLYGLAZING , φέρνοντας όλα τα απαραίτητα προϊόντα για να δημιουργήσεις την ιδανική εορταστική εμφάνιση , εμπνευσμένη από τα “glazed apple vibes” και τη λάμψη των στολιδιών. Η συλλογή αποπνέει μία festive διάθεση με coolness , επαναπροσδιορίζοντας το holiday glam σε ένα minimal και απόλυτα επίκαιρο look.

GLAZING LIP COLOUR

Πρόκειται για ένα lip colour σε μοβ τόνους, με buildable ένταση και λαμπερό τελείωμα. Η ανάλαφρη και άνετη υφή του αγκαλιάζει απαλά τα χείλη , ενώ η festive συσκευασία με charm ring το καθιστά ιδανικό για δώρο ή για τη συλλογή σου.

HOLLYGLAZING SHIMMER LIP BALM

Διαθέτει διάφανη balm υφή με ιριδίζον, λαμπερό τελείωμα. Η διχρωμία του προσφέρει ένα απαλό tint στα χείλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή πάνω από κραγιόν για επιπλέον λάμψη.

LIQUID BLUSH

Αυτό το ανάλαφρο υγρό ρουζ με προσαρμόσιμη ένταση διατίθεται σε εορταστικές ροζέ και βαθιές burgundy αποχρώσεις. Το ημι-ματ φινίρισμα του προσφέρει φυσικό ή πιο έντονο αποτέλεσμα , ενώ η γιορτινή συσκευασία του περιλαμβάνει ένα cute charm ring.

MULTI-USE GLITTER STICK

Είναι ένα πολυχρηστικό stick για λαμπερά highlights , με απαλή jelly υφή και δροσερή αίσθηση. Εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με μία μόνο κίνηση.

HOLLYGLAZING GLAZING EYESHADOW

Πρόκειται για ένα Glazing eyeshadow duo με δύο festive αποχρώσεις , που σου δίνει τη δυνατότητα διαβάθμισης της έντασης του χρώματος με ένα απαλό, ιριδίζον φινίρισμα. Περιλαμβάνει ένα συλλεκτικό charm ring.

HOLLYGLAZING CHARM RING

Αυτό το αξεσουάρ σε μεταλλική ροζέ απόχρωση μπορεί να συγκρατεί τα προϊόντα της συλλογής HOLLYGLAZING. Περιλαμβάνει charm σε σχήμα καρδιάς για μια stylish πινελιά και εφαρμόζεται εύκολα σε τσάντες, μπρελόκ ή festive decorations.

Η συλλογή HOLLYGLAZING σου δίνει την ελευθερία να επιλέξεις αν θα κρατήσεις το look σου διακριτικό ή αν θα κάνεις ένα statement