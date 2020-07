Η ελληνική μόδα πιο ζωντανή από ποτέ! Ο διάλογος για την επαναφορά των Ελλήνων fashion designers είναι ανοιχτός και έτσι δημιουργείται η καμπάνια Dialogue Campaign με το ηχηρό μήνυμα «Greek Fashion is Alive». Η δημιουργική ομάδα Metaphor που βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα αυτό, αναδεικνύει μερικά από τα πιο δυνατά άτομα που συνθέτουν την ελληνική μόδα, σχεδιαστές ρούχων και αξεσουάρ.

Έλληνες σχεδιαστές ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της εγχώριας μόδας

Η ελληνική μόδα είναι εδώ, και αυτό είναι το απλό και ξεκάθαρο αξίωμα που επικοινωνούμε μέσα από μια δράση που ξεκίνησε τις ημέρες της πανδημίας. Όταν ο κόσμος όπως τον ξέραμε άλλαξε και οι αξίες της μόδας όπως τις είχαμε υιοθετήσει αναθεωρήθηκαν. Πάνω από τριάντα Έλληνες σχεδιαστές ρούχων και αξεσουάρ. Κάποιοι καταξιωμένοι, που, αντί να σέρνουν το βάρος της κληρονομιάς τους, υποστηρίζουν μια σύγχρονη προσέγγιση μέσα από μια σοβαρή και ξεκάθαρη ταυτότητα. Άλλοι της νέας φρουράς, που επιδεικνύουν ήδη ένα ολοκληρωμένο όραμα, με ωριμότητα και σαφήνεια. Σκύψαμε πάνω από τις δημιουργίες εκείνες που εκφωνούν σήμερα, τώρα, μια σαφή και ξεκάθαρη πρόταση. Και εστιάσαμε πάνω τους αποφασίζοντας να μιλήσουμε γι’ αυτό το ολοκληρωμένο σύμπαν, στο τοπίο της Ελλάδας, σήμερα.

Greek Fashion is Alive – To Dialogue Campaign προωθεί την Ελληνική μόδα και τους ανθρώπους της

Η δημιουργική ομάδα Metaphor αποτελείται από μερικούς μόνο από τους ανθρώπους που συνθέτουν την εικόνα και τη φωνή, που δίνουν εδώ και χρόνια μορφή στη βιομηχανία της μόδας στη χώρα μας. Αλλά και την ψυχή πίσω από την ψυχή της, που είδαμε τις τελευταίες δεκαετίες να ατονεί, να ζητά μετάγγιση έμπνευσης και ύλης από έξω, αφήνοντας δεξιότητες να ξεχαστούν, ειδικότητες να ατονίσουν, μια ολόκληρη δημιουργική γενιά να κοιτάζεται αμήχανα. Η ευθύνη να κρατήσουμε ζωντανή τη δημιουργική φλέβα της ελληνικής μόδας, που χτυπά δυνατά παρά τις συνθήκες, είναι στα χέρια μας, στα χέρια σας. Η στήριξη δεν θα έρθει από έξω. Όλες αυτές οι λέξεις που έχουμε μάθει να επαναλαμβάνουμε, η βιωσιμότητα, η τοπικότητα, αφορούν εμάς τους ίδιους.

Αυτή η καμπάνια για την ελληνική μόδα που με πολλή αγάπη φωτογραφίσαμε είναι μια αρχή. Ένα κάλεσμα. Μια ανοιχτή πρόσκληση. Όσοι συμμετέχουμε σε αυτήν επενδύσαμε τον προσωπικό μας χρόνο, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας για να την προσφέρουμε σε όλους. Θέλουμε να τη δούμε να μεγαλώνει, να συμπληρώνεται, να ανθίζει, να κάνει βήματα, να εξαπλώνεται. Να έρθουν κι άλλοι σχεδιαστές κι άλλοι φωτογράφοι, δημιουργοί, καλλιτέχνες, να γίνουμε πολλοί.

Δείτε το βίντεο της Dialogue Campaign για την στήριξη των Ελλήνων σχεδιαστών