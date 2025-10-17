Μια νέα έρευνα από την Αυστραλία φέρνει στο φως κάτι που για χρόνια ψιθυριζόταν, αλλά ποτέ δεν είχε επιβεβαιωθεί: η κατάθλιψη «προτιμά» τις γυναίκες, όχι μόνο λόγω ψυχολογίας, αλλά και λόγω… DNA. Ναι, κι όμως! Οι ερευνητές ανακάλυψαν πως πίσω από το γυναικείο συναισθηματικό φορτίο κρύβεται και ένας γενετικός παράγοντας, που κάνει τις γυναίκες πιο ευάλωτες στην κατάθλιψη.

Όχι, δεν είναι “στο μυαλό σου”

Για χρόνια ακούγαμε πως η κατάθλιψη είναι «ψυχολογικό θέμα». Όμως οι ειδικοί από το Ιατρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο QIMR Berghofer της Αυστραλίας ήρθαν να ταράξουν τα νερά. Αναλύοντας DNA από περισσότερους από 250.000 ανθρώπους σε πέντε χώρες, ανακάλυψαν ότι οι γυναίκες κουβαλούν διπλάσιες γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με την κατάθλιψη σε σχέση με τους άντρες. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 16 γονιδιακές διαφοροποιήσεις στις γυναίκες και μόλις 8 στους άντρες.

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από την κοινωνική πίεση και τα ορμονικά σκαμπανεβάσματα, υπάρχει και ένας βιολογικός λόγος που οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στη θλίψη, το άγχος ή την ψυχική κόπωση.

Οι “παλιοί ύποπτοι”: κοινωνία, ρόλοι και ορμόνες

Φυσικά, η επιστήμη δεν ακυρώνει όσα ξέραμε. Οι γυναίκες παραμένουν πιο εκτεθειμένες σε τραυματικές εμπειρίες, αναλαμβάνουν περισσότερους κοινωνικούς ρόλους και βιώνουν συνεχείς ορμονικές αλλαγές – από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση. Και μέσα σε όλα αυτά, η κοινωνία συνεχίζει να απαιτεί από εκείνες να είναι “δυνατές αλλά ήρεμες”, “ευγενικές αλλά ανθεκτικές”, “μητέρες, κόρες, σύντροφοι και επαγγελματίες” – όλα ταυτόχρονα.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η ψυχική πίεση μεταφράζεται σε μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης. Το νέο, όμως, είναι ότι αυτό δεν οφείλεται μόνο σε εξωτερικούς παράγοντες — αλλά και σε βιολογικούς.

Όταν το σώμα και το μυαλό συνδέονται

Η έρευνα έδειξε επίσης πως οι γυναίκες με κατάθλιψη παρουσιάζουν συχνότερα μεταβολικές αλλαγές, όπως διακυμάνσεις βάρους ή ενεργειακής διάθεσης. Οι γενετικές διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν φαίνεται να επηρεάζουν και το πώς λειτουργεί το σώμα – όχι μόνο το μυαλό.

«Οι γυναίκες δεν έχουν απλώς διαφορετικές εμπειρίες ζωής από τους άντρες· φαίνεται ότι και τα ίδια τα κύτταρά τους “λειτουργούν” αλλιώς», εξηγεί η επικεφαλής ερευνήτρια Dr Brittany Mitchell.

Και τώρα, τα καλά νέα

Για πρώτη φορά, η επιστήμη αναγνωρίζει τη γενετική ταυτότητα της κατάθλιψης, κάτι που ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία. Αν επιβεβαιωθεί ότι οι άντρες και οι γυναίκες ανταποκρίνονται διαφορετικά λόγω γονιδίων, τότε στο μέλλον οι θεραπείες θα μπορούν να προσαρμόζονται ανά φύλο, πιο στοχευμένες, πιο αποτελεσματικές, πιο ανθρώπινες.

Εν ολίγοις, αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι, γιατί η κατάθλιψη δεν είναι «αδυναμία», δεν είναι «ψυχολογικό καπρίτσιο» αλλά μια πολύπλοκη κατάσταση που πλέον κατανοούμε βαθύτερα. Κάθε νέα ανακάλυψη μάς φέρνει πιο κοντά σε έναν κόσμο όπου η ψυχική υγεία αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ακρίβεια και —κυρίως— ελπίδα.