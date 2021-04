Γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά, καλοκαιρινή αύρα που ανεμίζει την κουρτίνα στην ανοιχτή μπαλκονόπορτα, ένα αυτοκίνητο γκαζώνει… βιάζεται να φτάσει. Προορισμός μια ιστορική εξοχική κατοικία, δημιούργημα του θρυλικού αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη τη δεκαετία του 1960. Όλη η παρέα θα είναι εκεί: νέα, δροσερά πρόσωπα με κομψά outfit, πλατιά χαμόγελα κι αυτή την καλοκαιρινή ραστώνη που τόσο ανυπομονούμε να ξαναζήσουμε.

Η KALOGIROU με τη νέα της καμπάνια PHILOXENIA δημιουργεί μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντάνια, χρώματα, κομψότητα και ζωηρούς χαρακτήρες, αναδεικνύοντας τη μοναδική αισθητική της αλλά και το απαράμιλλο στυλ που τη διέπει. Βγαλμένο από κάποια περασμένη δεκαετία, το σκηνικό ξυπνάει τη νοσταλγία των ξέγνοιαστων στιγμών και την ανυπομονησία του ερχόμενου ελληνικού καλοκαιριού. Μια καλοκαιρινή καρτ ποστάλ που υμνεί τη φιλοξενία και τη φυσική ομορφιά των θαλασσινών μας τοπίων.

Ο ρομαντισμός, που διέπει την αισθητική του φιλμ αλλά και το storytelling, ολοκληρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπου με τη δύση του ηλίου, οι φίλοι της πρωταγωνίστριας εξαφανίζονται και η ίδια μένει μόνη να νοσταλγεί τις στιγμές, γράφοντας σε μια καρτ ποσταλ το μήνυμα ‘‘Wish you were all here’’. Όλα όσα είδαμε συνέβησαν στην πραγματικότητα ή ήταν όσα η πρωταγωνίστρια ονειρευόταν να μπορούσε να ζήσει;

Film by: Χρήστος Θεολόγου | Φωτογράφος: Rene Hebermacher | Creative Direction – Set design: Νίκος Υφαντής | Movement Director: Lynsey Peisinger | Styling: Δάφνη Ηλιάκη | Hair styling: Χρήστος Μπαϊραμπάς | Make up: Γιάννης Σίσκος | Production management: Avion Films