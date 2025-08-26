Με κάθε λογαριασμό, η τσάντα Louis Vuitton Airplane Bag είναι ένας απόλυτος θρίαμβος του ντιζάιν. Και με τη λέξη «θρίαμβος» εννοούμε ότι το πορτοφόλι σου κάνει φτερά. Με τιμή στα 39.000 δολάρια (περίπου 33.000 ευρώ), αυτή η τσάντα χειραποσκευή μοιάζει με μικρό αεροπλάνο. Έχει φτερά, κινητήρες, άτρακτο και πιλοτήριο. Με λίγα λόγια όταν παίρνεις το «ταξιδιωτικό στυλ» πολύ σοβαρά, αφού έχεις δει μανιωδώς το Top Gun: Maverick και μια επίδειξη μόδας ταυτόχρονα.

Αυτή η τσάντα σχεδιάστηκε από τον Virgil Abloh, τον εκλιπόντα καλλιτεχνικό διευθυντή της ανδρικής σειράς του Louis Vuitton, η δημιουργικότητα του οποίου συχνά κινούνταν μεταξύ του προκλητικού και του παράλογου. Η τσάντα αυτή «άνοιξε» τα φτερά της για πρώτη φορά στη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2021 και από τότε ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να την κοιτάζει με απορία. Κατά ειρωνεία της τύχης, ένα πραγματικό αεροπλάνο Cessna του 1968 φέρεται να κοστίζει λιγότερο.

5 παράλογα ακριβές τσάντες

Αν νομίζεις ότι η Airplane Bag ήταν πολύ ακριβή, κάνεις λάθος! Τσέκαρε παρακάτω!

Chanel Milk Carton Bag (πάνω από 10.000 δολάρια) Σχεδιασμένη για να μοιάζει με χάρτινο κουτί γάλακτος του 1950, με ψεύτικη ετικέτα διατροφικής αξίας και ασημένια αλυσίδα για λουράκι.

Judith Leiber Hot Dog Clutch (5.800 δολάρια) Ένα λαμπερό hot dog μέσα σε ψωμάκι. Στρας για την κέτσαπ, τη μουστάρδα και όλα τα άλλα υλικά.

Moschino Teddy Bear Bag (3.300 δολάρια) Μόδα ή λούτρινο; Εσείς αποφασίζετε. Με τη Moschino, η γραμμή μεταξύ παιδικής ηλικίας και υψηλής ραπτικής δεν ήταν ποτέ πιο θολή. Επίσης, λειτουργεί και ως μαξιλάρι αν ο οδηγός του Uber σας πάρει λάθος δρόμο και μπείτε σε μποτιλιάρισμα.

Olympia Le-Tan Book Clutches (2.000–4.000 δολάρια) Σχεδιασμένες για να μοιάζουν με vintage μυθιστορήματα, αυτές οι τσάντες είναι ιδανικές για όποιον θέλει να προβάλλει λογοτεχνική ανωτερότητα, ενώ στην πραγματικότητα χωράει ένα λιπ γκλος και ένα κινητό.

Balenciaga Trash Bag (1.790 δολάρια) Ναι, η Balenciaga έφτιαξε μια κυριολεκτικά σακούλα σκουπιδιών από δέρμα μοσχαριού και τόλμησε να την πουλήσει σε τιμές αστρονομικές.

Αναρωτιέσαι γιατί υπάρχουν αυτές οι τσάντες;

Αυτό είναι σαν να ρωτάς γιατί οι άνθρωποι τρώνε σούσι πασπαλισμένο με χρυσό ή γιατί ο Jeff Bezos πήγε στο διάστημα. Επειδή μπορούν!!! Στον κόσμο της μόδας, η πρωτοτυπία είναι νόμισμα. Η ειρωνεία πωλείται σε υψηλή τιμή. Στην περίπτωση της Airplane Bag, ίσως κάνεις μια δήλωση για τα πολυτελή ταξίδια, ή για τον παραλογισμό όλων αυτών, ή ίσως απλά σου άρεσαν πολύ τα αεροπλάνα LEGO όταν ήσουν παιδί. Απλά φωνάζεις YOLO με μια τέτοια τσάντα!

