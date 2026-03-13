Μπορεί το look του Τζέιντεν Σμιθ να κινήθηκε σε ήσυχους τόνους, όμως η λεπτομέρεια που συζητήθηκε περισσότερο δεν ήταν άλλη από την τσάντα του. Ο 27χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε στο show της Louis Vuitton στο Παρίσι, την Τρίτη 10 Μαρτίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, κρατώντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα αξεσουάρ που έχουμε δει τελευταία.

Για την περίσταση, επέλεξε ένα total black σύνολο με πλισέ παντελόνι, μαύρο τοπ, cropped δερμάτινο jacket και μποτάκια, αφήνοντας ξεκάθαρα τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκκεντρική handbag του. Το styling ολοκληρώθηκε με γυαλιά ηλίου και διακριτικά χρυσά κοσμήματα, σε μια εμφάνιση που ισορρόπησε ανάμεσα στο μίνιμαλ και το statement.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FRONTERA (@frontera)

Η τσάντα κουκλόσπιτο

Το item που έκλεψε την παράσταση ήταν μια Louis Vuitton δημιουργία σε σχήμα μικρού σπιτιού, εμπνευσμένη από τη Maison d’Asnières, την ιστορική κατοικία και το εργαστήριο του οίκου στα προάστια του Παρισιού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται την ιστοσελίδα της Louis Vuitton στο Χονγκ Κονγκ, η τιμή της φτάνει τα 47.000 δολάρια.

Και όχι, δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα viral αξεσουάρ. Η συγκεκριμένη τσάντα λειτουργεί και ως αναφορά στην κληρονομιά του οίκου, αφού αναπαριστά σε μινιατούρα το εμβληματικό σπίτι της οικογένειας Vuitton, με εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και στοιχεία που παραπέμπουν στην ιστορία της μάρκας.

Η Maison d’Asnières έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Louis Vuitton, καθώς το κτήμα αγοράστηκε από τον Louis Vuitton το 1859 και έκτοτε συνδέθηκε άμεσα με την εξέλιξη του οίκου και της χειροποίητης δεξιοτεχνίας του. Μέχρι σήμερα παραμένει σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τους Nicolas Ghesquière και Pharrell Williams, οι οποίοι συνεχίζουν να αντλούν στοιχεία από την ιστορία της φίρμας για τις σύγχρονες συλλογές της.