Ακολούθησε το δικό σου στυλ με τη Jewels My Way

Να είσαι ο εαυτός σου. Να ακολουθείς το δικό σου στυλ. Να φτιάχνεις εσύ τη μόδα και όχι να την ακολουθείς. Και κυρίως να ξέρεις ποια είσαι. Αυτές είναι οι έννοιες που πρεσβεύει και θέλει να μεταφέρει η Δήμητρα Χαρατσή, δημιουργός των χειροποίητων κοσμημάτων Jewels My Way, σε όλες τις γυναίκες.

Και το κάνει πράξη, δημιουργώντας κοσμήματα με το δικό της τρόπο. Χρησιμοποιεί διάφορα υλικά, όπως ασήμι, ορείχαλκο, νήματα, μεταξωτά υφάσματα, δέρματα, υγρό γυαλί, πολυμερικό πηλό, ημιπολύτιμες πέτρες και συνθέτει μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα, συνδυάζοντας πολλές τεχνικές.

Trust your style. Trust your way. Jewels My Way

Η Jewels My Way συμμετέχει στο Andydote Fashion Fair το οποίο θα πραγματοποιηθεί 25-28 Ιανουαρίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς