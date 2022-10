Κορίτσια μου, έχουμε πει πολλά για νέες κολεξιόν αναφορικά με ρούχα που έχουμε ήδη λατρέψει και ταιριάζουν τέλεια στο στιλ μας.

Για να το ολοκληρώσουμε όμως αυτό το στιλ, πέρα από τα αξεσουάρ, που όπως έχουμε πει είναι πολύ σημαντικά, χρειαζόμαστε και παπουτσάκια, φυσικά.

Η πραγματικότητα είναι πως τα παπούτσια είναι η πιο αγαπημένη «σπατάλη» των γυναικών και δικαιολογημένα. Δίνουν άλλο ύφος στις εμφανίσεις μας και ένα ωραίο ζευγάρι παπούτσια πάντα είναι very welcomed!

Τα καλά τα νέα λοιπόν είναι ότι η EXE φέρνει τις πιο ανατρεπτικές τάσεις της μόδας, στη νέα της γυναικεία συλλογή Autumn/Winter ‘22. Η συλλογή αντικατοπτρίζει μια σύγχρονη και δυναμική γυναίκα που τολμά να κάνει πάντα το «επόμενο βήμα».

Η νέα κολεξιόν AW22 της EXE έφτασε για να δώσει το twist που χρειάζεται κάθε outfit, δίνοντας προσοχή και έμφαση στη λεπτομέρεια. Περιλαμβάνοντας over and under the knee δερμάτινες μπότες σε ασπρόμαυρες αποχρώσεις, θα συνοδεύσουν κάθε πρωινή ή βραδινή σας εμφάνισή. Απλά είναι έρωτας με την πρώτη ματιά!

Από την άλλη, τα μποτάκια σε λουστρίνι και δερμάτινες υφές καθώς και τα τρακτερωτά αρβυλάκια, τόσο σε σκούρους όσο και σε ήπιους χρωματικούς τόνους, αποτελούν μια ουδέτερη «κορνίζα» για το look σας και ταιριάζουν με ολόκληρη τη γκαρνταρόμπα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στην συλλογή μας παπούτσια που εγώ τα λέω χαμαιλέοντες! Ταιριάζουν απόλυτα δηλαδή με οποιοδήποτε outfit σε οποιαδήποτε περίσταση.

Τέλος, οι γαλότσες σε nude αποχρώσεις δεν αποτελούν πλέον μόνο ιδανική λύση για τις μέρες με κακοκαιρία, αλλά δίνουν ένα έντονο χαρακτήρα στις καθημερινές εμφανίσεις.

Τα εντυπωσιακά loafers επιστρέφουν και αποτελούν must-have υποδήματα και για την φετινή σεζόν πλαισιώνοντας τα πιο κομψά office looks.

1. Είτε με τακούνι είτε χωρίς

2.Είτε με χρυσές είτε με ασημένιες λεπτομέρειες

Αποτελούν πάντα μια ντελικάτη επιλογή για εμφανίσεις που θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα. Σύμμαχος για το φετινό φθινόπωρο και χειμώνα, τα πιο fashionable sneakers που συνδυάζουν άνεση και στυλ.

Τολμήστε να τα φορέσετε και σε βραδινές εξόδους για ένα comfy αλλά chic στυλ.

Και εννοείται, δεν θα αφήναμε στην απ’ έξω, την μεγάλη μας αγάπη! Οι all time classic γόβες σε έντονες αποχρώσεις που θα δώσουν ξεχωριστή ταυτότητα σε κάθε look. Έτσι, την τιμητική τους και φέτος έχουν οι suede, λουστρίνι και δερμάτινες γόβες σε έντονες αποχρώσεις του πράσινου και του μωβ, αποτελώντας statement. Έτσι, για να φύγουμε λίγο από τα κλασσικά!

Ενώ σίγουρα θα λατρέψετε και τις λεπτομέρειες τους με τα bracelet και τα κορδόνια όπως επίσης και τις κωνικές τους άκρες, που κυριαρχούν στα fashion shows του εξωτερικού.

Μόλις έγινε ακόμα καλύτερη η διάθεση μας! Συμφωνείς;!