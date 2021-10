Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον Οκτώβριο και να υποδεχτούμε σιγά σιγά το χειμώνα, φροντίζοντας τις ανάγκες της επιδερμίδας μας. Οι θερμοκρασίες αυτή την περίοδο είναι πιο χαμηλές, με αποτέλεσμα να αναζητάμε προϊόντα που ταιριάζουν καλύτερα με τα δεδομένα της εποχής. Λίγο πριν μπούμε πια στην εορταστική περίοδο, στην αγορά έχουν κυκλοφορήσει νέοι κωδικοί που οδηγούν την περιποίηση σε άλλο επίπεδο. Αυτό το μήνα ξεχωρίσαμε 10 εκπληκτικά προϊόντα που διεκδικούν τη θέση τους στο νεσεσέρ μας! Ας τα γνωρίσουμε…

Άψογη ενυδάτωση με “άρωμα” καρύδας

Το νέο ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος του Le Petit Marseillais με Βιολογική Καρύδα, ένα συστατικό γνωστό για τις ενυδατικές του ιδιότητες, είναι κατάλληλο για ξηρές και αφυδατωμένες επιδερμίδες. Διαθέτει ανάλαφρη υφή που απορροφάται γρήγορα και προσφέρει ανακούφιση και ενυδάτωση στην ταλαιπωρημένη επιδερμίδα για 48 ώρες.

Πρωτοποριακός ορός για δέρμα µε τάση ακμής

Το Effaclar Ultra Concentrated Serum της La Roche-Posay, αποτελεί τον πρώτο ορό για το δέρμα µε τάση ακµής. Είναι ειδικά σχεδιασμένος για ενήλικες, προσφέροντας απολεπιστικά οξέα και καταπραϋντικά συστατικά. Εξασφαλίζει αποδεδειγμένη άμεση αποτελεσματικότητα, µε ορατή βελτίωση του δέρματος από την 1η ημέρα.

Τέλεια κάλυψη χωρίς λεκέδες

Το SuperStay foundation 30H από τη Maybelline New York είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ προϊόν. Προσφέρει τέλεια κάλυψη με ανάλαφρο, φυσικό ματ αποτέλεσμα και αντέχει σε όλες τις… δοκιμασίες της καθημερινότητας. Δεν τρέχει ακόμα και μετά από έντονο workout. Αντιστέκεται στο νερό ακόμα και αν προκύψει απρόσμενη βροχή. Δεν μεταφέρεται στα ρούχα, τη μάσκα και το smartphone σου

Η λύση για τα αραιά φρύδια

Η νέα προσθήκη στη σειρά Invati Advanced της Avenda, το invati brow thickening serum, προσφέρει λύσεις για τα φρύδια που αντιμετωπίζουν αραίωση. Το 96% φυσικά προερχόμενο και vegan brow serum προσφέρει στα φρύδια υγιή όψη με όγκο και πυκνότητα. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας συστατικά της φύσης, όπως το amla και το Ιαπωνικό knotweed, αναζωογονεί και θρέφει τα φρύδια βοηθώντας τα να αποκτήσουν υγιή, όμορφη εμφάνιση.

Witchy Beauty με UFO 2

Η τάση γύρω από το Witchy Beauty και Witchy Lifestyle έχει όντως “στοιχειώσει” τα media. Κάθε χρόνο την περίοδο του Halloween οι “μάγισσες” της ομορφιάς καλούνται να δημιουργήσουν το πιο σκοτεινό και ξεχωριστό make up look, χωρίς να ξεχνάνε φυσικά το πιο σημαντικό συστατικό, την επιδερμίδα. Γι’ αυτό και η FOREO, ο guru της ομορφιάς, λανσάρει το πιο σαγηνευτικό UFO 2 ώστε η επιδερμίδα να παραμένει πάντα λαμπερή και έτοιμη να υποδεχτεί τις πιο dark δημιουργίες της πιο σκοτεινής νύχτας της χρονιάς. Η σειρά UFO 2 της FOREO είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα στα Sephora. Η μαύρη απόχρωση βρίσκεται αποκλειστικά διαθέσιμη στο foreo.com.

Ζωντάνια για κάθε τόνο επιδερμίδας

Η Laura Mercier παρουσίασε τη νέα RoseGlow Collection, μια ολοκληρωμένη συλλογή έξι νέων Caviar Stick Eye Shadows και μία Limited Edition Highlighting Powder σε ουδέτερους ροζ τόνους, που προσαρμόζονται σε κάθε απόχρωση επιδερμίδας. Η νέα RoseGlow Collection της Laura Mercier είναι η πρώτη nude συλλογή, που αναδεικνύει όλους τους τόνους επιδερμίδας, χάρη στο εξισορροπητικό RoseGlow μείγμα από πέρλες λάμψης. Κάθε απόχρωση περιέχει λεπτούς κόκκους από πέρλες, που αντανακλούν το φως, ώστε να χαρίζει διακριτική, φυσική φωτεινότητα, που «ζωντανεύει» όλους τους τόνους επιδερμίδας.

Το άρωμα της πόλης του Mumbai

H Byredo παρουσιάζει το Mumbai Noise, ένα άρωμα που αποτίνει φόρο τιμής στην αισθητηριακή πληθωρικότητα και τον πολύπλευρο μοντερνισμό της πόλης του Mumbai, όπως αποτυπώνεται στις αναμνήσεις του Ben Gorham. Σύμφωνα με τον ίδιο, «από μικρός, σχεδόν από τότε που γεννήθηκα, ταξίδευα συχνά στην Ινδία για να μείνω με τη γιαγιά μου στο Chembur του Mumbai. Έχω πολύ ζωντανές αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία και τις εμπειρίες μου εκεί. Αφότου εκείνη έφυγε από τη ζωή, δεν επισκέφθηκα ξανά την πόλη, παρά μόνο όταν έγινα 20 χρονών. Τότε έδειχνε εντελώς διαφορετική, όμως εξακολουθούσα να την αισθάνομαι απόλυτα οικεία. Με το Mumbai Noise, θέλησα να εκφράσω αυτή την ιδέα: να παρουσιάσω μια εξερεύνηση της πόλης όπως είναι σήμερα, χωρίς να αφήσω πίσω τις αναμνήσεις μου από το παρελθόν της».

Πλάνο θεραπείας με 13 συστατικά

Για πρώτη φορά, η SkinCeuticals συνδυάζει την τεχνολογία και την επιστήμη προσφέροντας ένα εξατομικευμένο πλάνο διόρθωσης που εξελίσσεται μαζί με το δέρμα. Το πλάνο θεραπείας CUSTOM D.O.S.E περιλαμβάνει 13 συστατικά. Είναι επιλεγμένα για την αναγνωρισμένη αποτελεσματικότητά τους ενάντια στις δυσχρωμίες, την ανομοιομορφία, και τα σημάδια γήρανσης. Το αποτέλεσμα είναι ένας εξατομικευμένος διορθωτικός ορός. Δημιουργήθηκε μετά από εκτεταμένες έρευνες σε περισσότερους από 250 συνδυασμούς χαρακτηριστικών και αναγκών του δέρματος. Κάθε συστατικό έχει ημερομηνία λήξης, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη φρεσκάδα της σύνθεσης.

Συλλογή Holiday 2021 σε κίτρινο

H Acqua di Parma και ο Emilio Pucci φωτίζουν τη γιορτινή σεζόν με μια νέα συλλογή που υμνεί τη ζωή, την αγάπη και τη χαρά. Μια συλλογή που υμνεί το χαρούμενο πνεύμα δύο ιστορικών ιταλικών Οίκων. Συνεργάζονται για να υποστηρίζουν το Save the Children “Rewrite the Future” project. To print Votrici, εμπνευσμένο από το αρχείο του Emilio Pucci, παρουσιάζεται στο χαρακτηριστικό κίτρινο της Parma για τη συλλογή Holiday 2021. Επανερμηνεύεται σε μια αρμονική κίνηση φωτός και χρώματος. Είναι ένας στροβιλισμός θετικής ενέργειας και χαράς. Μας ταξιδεύει στο σύμπαν της ιταλικής ομορφιάς. Το Colonia set περιλαμβάνει τo Eau de Cologne 100ml,το Bath and Shower Gel 75 ml και το Deodorant Spray 50 ml.

Φωτεινό φινίρισμα και ορατή ανόρθωση

Το νέο Synchro Skin Radiant Lifting Foundation της Shiseido φέρνει περισσότερα από 100 χρόνια έρευνας Shiseido στον 21ο αιώνα. Αντλώντας έμπνευση από το ukkiri, έναν ιαπωνικό όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ενυδατωμένη και λαμπερή επιδερμίδα, η πρωτοποριακή αυτή σύνθεση ανορθώνει ορατά, βελτιώνει και χαρίζει λεία όψη, ώστε η επιδερμίδα να

ανανεώνεται με το φως.

Διαβάστε επίσης: Τέλεια φρύδια σε 6 απλά βήματα | Thats Life. Life as it is!