Κάθε γυναίκα επιθυμεί να έχει περιποιημένα άκρα στα χέρια της γι’ αυτό ένα καλό μανικιούρ και πεντικιούρ είναι must have! Ειδικά τώρα το καλοκαίρι μας αρέσει να έχουμε βαμμένα τα νύχια μας, είτε σε έντονες αποχρώσεις που είναι και πολύ στη μόδα φέτος, είτε σε παστέλ αποχρώσεις που είναι all time classic.

Και αν δεν έχεις αποφασίσει ακόμα πως θέλεις να κάνεις τα νύχια σου, οι επιλογές είναι πολλές!

1. Φωτεινά χρώματα

2. Neon εμφανίσεις

3. Δημιουργικά σχέδια

4. Έντονες και παστέλ αποχρώσεις

5. Wavy γαλλικό και swirl μανικούρ σε διάφορα χρώματα

6. Λευκό που αναδεικνύει το μαυρισμένο δέρμα

Και οι επιλογές γίνονται ακόμα περισσότερες με τα νέα βερνίκια νυχιών gel nail colour της essence που κυκλοφορούν όχι σε 1 ούτε σε 2, αλλά σε 50 απίθανες αποχρώσεις, από πιο έντονες μέχρι πιο γήινες! Αμέτρητες επιλογές, και εσύ τι να πρωτοδιαλέξεις;

Τώρα, όποιο σχέδιο και αν έχεις σκεφτεί, μπορεί να γίνει εύκολα πραγματικότητα!

Για ένα ολοκληρωμένο μανικιούρ…!

gel nail colour Nail Polish

Το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται πολύχρωμο! Τα νέα βερνίκια νυχιών gel nail colour εμπνέουν με την τεράστια ποικιλία αποχρώσεων, τη φόρμουλα Clean Beauty και την απίστευτη απόδοσή τους! Χάρη στο πατενταρισμένο, πλατύ πινέλο τους, τα βερνίκια νυχιών απλώνονται εξαιρετικά εύκολα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε για 40 δευτερόλεπτα – γιατί τόσο γρήγορα στεγνώνουν τα νέα βερνίκια νυχιών χαρίζοντας στα νύχια ένα τζελ φινίρισμα που διαρκεί.

colour shield TOP COAT

Λαμπερά τζελ νύχια που διαρκούν; Φυσικά! Το colour shield TOP COAT λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα πάνω από τα φρουτένια, καλοκαιρινά σχέδια και τα χρωματιστά βερνίκια νυχιών. Το top coat παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα διαρκείας και ένα γυαλιστερό τζελ φινίρισμα – για ένα DIY μανικιούρ σαν επαγγελματικό.

Και το σημαντικότερο; Τα νέα βερνίκια νυχιών είναι κλιματικά ουδέτερα, καθώς έχουν αντισταθμίσει πλήρως τις εκπομπές CO2 που απαιτούνται για την παραγωγή τους. Έτσι τώρα μπορείς να αλλάζεις χρώμα στα νύχια σου όσο συχνά θέλεις, χωρίς τύψεις!