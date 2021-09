Η ιστορία έχει δείξει ότι κερδισμένοι είναι πάντα εκείνοι που προχωράνε με θάρρος και θράσος χαράζοντας το δικό τους δρόμο. Το ίδιο πιστεύουμε και εμείς και το στιλ είναι ένας από τους τρόπους που μπορεί κανείς να εκφράσει την προσωπικότητά του. Γι’ αυτό λατρέψαμε άλλωστε και τη νέα H&M Studio συλλογή για το Φθινόπωρο του 2021 -γιατί είναι γεμάτη στοιχεία που αναδεικνύουν τη δυναμική, ατρόμητη γυναίκα.

Μπλε ρουά, έντονο μωβ, αισιόδοξο πορτοκαλί και πράσινο συνυπάρχει με απαλό γκρι, μαύρο και κρεμ. Όλη η συλλογή είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο πολυεστέρα, βιολογικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυαμίδιο. Ανάμεσα σε όγκους, γκράφιτι, μοτίβα, πούλιες και κλασικά ξεχωρίσαμε τα 10 κομμάτια που θέλουμε να βάλουμε αύριο κιόλας.

Crop tops

Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία γιατί πολύ απλά δεν μπορούσαμε να διαλέξουμε. Βαμβακερό, πλεκτό και φούτερ που συνδυάζονται εξίσου εύκολα με ψηλόμεσο παντελόνι ή φούστα όσο και με φόρεμα από μέσα.

Παντελόνι αγάπη μου

Ένα παντελόνι σε κλασική γραμμή με τσάκιση αλλά σε έντονο μπλε ρουά χρώμα και σχεδιασμένα γκράφιτι επάνω μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά σε ένα κοστούμι.

Και φυσικά ποια θα αντισταθεί σε ένα εφαρμοστό παντελόνι από πούλιες που μπορεί να μεταμορφώσει κάθε ντύσιμο;

Κάτι για το κρύο

Τα fluffy πουλόβερ είναι από τις αδυναμίες μας, ποτέ δεν μπορείς να έχεις αρκετά. Άνετα, απαλά, χουχουλιάρικα σε κάνουν να νιώθεις πως βρίσκεσαι διαρκώς στην αγαπημένη σου αγκαλιά. Εδώ σε χρωματισμό γκρι με πορτοκαλί που «φυσάει».

Κάτι για σένα

Μπλε ρουά σουτιέν με λουριά και διαφάνεια που αναδεικνύει τη σέξι σου πλευρά, ακόμα κι αν δε το δει κανείς. Ξέρεις εσύ ότι το φοράς και αυτό αρκεί.

Κάτι για το γραφείο

Ένα κλασικό ριγέ σταυροκούμπωτο σακάκι αλλάζει τελείως ύφος όταν βάλεις σούρες στα μανίκια.

Όλα για το στιλ

Φλατ μπότες με χοντρή σόλα που έχουν κατασκευαστεί εν μέρει από VEGEA™ -ένα υλικό φυτικής προέλευσης που αντικαθιστά το δέρμα ορυκτής και ζωικής προέλευσης, το οποίο παράγεται από υπολείμματα φλούδας σταφυλιών μετά τη διαδικασία οινοποίησης. Και stylish και οικολογικές.

More is more, το πιστεύουμε και το υποστηρίζουμε με ένα ζευγάρι oversized γυαλιά ηλίου με μεταλλικό σκελετό και πορτοκαλί λεπτομέρεια στους βραχίονες.