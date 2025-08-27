Τα φθινοπωρινά νύχια του 2025 που θα βλέπουμε παντού

Τα φθινοπωρικνά νύχια μας γίνονται πιο εκφραστικά από ποτέ, με χρώματα και σχέδια που σε βάζουν αμέσως σε cozy διάθεση αλλά δεν ξεχνούν τη δόση λάμψης που χρειάζεσαι.

Η απόλυτη τάση είναι τα σοκολατί και κερασί χρώματα, βαθιές αποχρώσεις που θυμίζουν το κρασί στο ποτήρι και το κακάο στα χέρια μας.

Beautly (@beautly_gr)



Παράλληλα, τα milky white nails παραμένουν ακαταμάχητα, αφού χαρίζουν καθαρότητα και μίνιμαλ αισθητική που δεν βαριέσαι ποτέ.

Giavrouta N🅰️il Mykonos (@giavrouta_nails)



Για τις πιο τολμηρές, το mix ’n’ match σε κάθε νύχι με διαφορετικό σχέδιο δίνει χαρακτήρα και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Luxx Nails & Spa (@luxx_nailspa)



Η λάμψη επιστρέφει με chrome και metallic λεπτομέρειες, που κάνουν ακόμα και το πιο απλό outfit να δείχνει πιο προσεγμένο.

MAISON de BEAUTÉ (@maison.nailspa)



Τα πολύχρωμα γαλλικά σε πράσινο, πορτοκαλί ή ακόμη και γαλάζιο ανανεώνουν το κλασικό French.

Akshata | NailArt & Swatches (@nailacious_)



Στο παιχνίδι μπαίνουν και οι πουά λεπτομέρειες, που δίνουν μια retro αλλά χαριτωμένη διάσταση.

Lights Lacquer (@lightslacquer)



Όσο για το σχήμα, τα oval και almond nails έχουν την πρωτοκαθεδρία, γιατί δείχνουν πιο θηλυκά και αναδεικνύουν το κάθε χρώμα.

Ακόμα, τα Y2K vibes με butterflies και shimmer κάνουν comeback για όσες θέλουν μια δόση νοσταλγίας.

Daily Charme Official (@daily_charme)



Τελικά, τα φθινοπωρινά νύχια του 2025 είναι ένας καθρέφτης της διάθεσής μας: cozy αλλά και λαμπερά, απλά αλλά και πειραγμένα, κι αυτό είναι το μυστικό που θα τα βλέπουμε συνέχεια γύρω μας.