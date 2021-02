Την μόδα και τις νέες τάσεις δεν τα σταματάει ούτε η πανδημία. Γι’αυτό και ξεπροβάλλουν δυναμικά τα πρώτα hot trends του 2021. Έπεσε στην υπόληψή μας, ότι ένα από αυτά θα είναι το να φορούμε πουκάμισα, σακάκια, παντελόνες και γενικά ένδυση ‘γραφείου’ στις κάζουαλ εμφανίσεις μας. Πως θα το καταφέρουμε αυτό – με στυλ – χωρίς να μοιάζουμε σαν να φύγαμε από συνέντευξη τύπου; Μα φυσικά, με το σωστό σετάρισμα, το οποίο δεν είναι άλλο από το να τα συνδυάζουμε με καθημερινά ή και αθλητικά items. Πάρτε μερικές ιδέες.

Για να υιοθετήσεις πανεύκολα το νέο trend, μπορείς να ρίξεις μία ματιά στην νέα κολεξιόν του Bershka ‘Grey Tailoring’. Στην νέα συλλογή, θα βρούμε ξεχωριστά κομμάτια που συνδυάζουν πατρόν που θα βλέπαμε σε ‘σοβαρά’ ρούχα και πατρόν από καθημερινά, νεανικά ρούχα όπως tops, ζακέτες και παντελόνες. Βρες τα στο e-shop του Bershka, κάνοντας κλικ εδώ.

Σε συνδυασμό με τα αγαπημένα μας bulky sneakers, μία τσάντα ‘μπανάνα’ χιαστί στον ώμο μας και φυσικά την πιο παιχνιδιάρική μας διάθεση, θα είμαστε και πάλι πρώτες στα trends της νέας χρονιάς.

Ακόμη, ένας πολύ edgy συνδυασμός είναι να φορέσεις μαζί ρούχα/αξεσουάρ σε φλουό ή παστέλ χρωματιστούς τόνους. Μην διστάσετε να βάλετε την φαντασία σας να δουλέψει και να δημιουργήσετε fun looks.

Do it Yourself: Μπορείς να υιοθετήσεις και εσύ το trend και με DIY τρόπο.Έχεις ξεχασμένο στην ντουλάπα σου ένα πουκάμισο ή σακάκι σε αυστηρή γραμμή που δεν φοράς ποτέ; Πάρε μεζούρα και ψαλίδι και κάν’τα cropped! Το μόνο που πρέπει να προσέχεις είναι να είναι ίσιο το κόψιμο και voila.