Τα πουκάμισα που πρέπει να έχεις στην ντουλάπα σου πάντα!

Μπορεί οι τάσεις να αλλάζουν, αλλά τα πουκάμισα παραμένουν από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα κομμάτια της ντουλάπας σου. Ταιριάζουν παντού, από το γραφείο μέχρι τις βραδινές εξόδους, και σε βγάζουν πάντα από τη δύσκολη θέση. Το μυστικό είναι να επενδύσεις σε διαφορετικά σχέδια που θα σου χαρίσουν άπειρες στιλιστικές επιλογές.

Τα λευκά

Δεν υπάρχει ντουλάπα χωρίς τουλάχιστον ένα λευκό πουκάμισο. Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερα διαφορετικά σχέδια έχεις, τόσο το καλύτερο. Τα λευκά πουκάμισα είναι το πιο basic αλλά και το πιο ευέλικτο κομμάτι: με τζιν δείχνουν casual chic, ενώ με μία pencil φούστα αποπνέουν κομψότητα και επαγγελματισμό.

Τα oversized

Όταν θες να συνδυάσεις άνεση και στιλ, τα oversized πουκάμισα είναι η καλύτερη επιλογή. Φοριούνται με κολάν, στενά τζιν ή ακόμη και σαν φόρεμα με ζώνη και μπότες. Είναι ιδανικά για layering και χαρίζουν effortlessly cool διάθεση.

Τα καρό & ριγέ πουκάμισα

Τα καρό πουκάμισα είναι ο απόλυτος φθινοπωρινός σύμμαχος. Έχουν cozy αίσθηση και δίνουν grunge χαρακτήρα που ταιριάζει τέλεια με την εποχή. Από την άλλη, τα ριγέ πουκάμισα είναι πιο σοφιστικέ και σε κάνουν να δείχνεις κομψή χωρίς καμία προσπάθεια – ιδανικά για το γραφείο αλλά και για χαλαρά brunch.

Τα γαλάζια

Αν θες κάτι που να δείχνει φρέσκο, καθαρό και παράλληλα να αποπνέει κομψότητα, τα γαλάζια πουκάμισα είναι must-have. Συνδυάζονται υπέροχα με σκούρο μπλε παντελόνι, μαύρα tailored looks ή ακόμη και με λευκά τζιν. Είναι μια πιο ανάλαφρη αλλά εξίσου chic εναλλακτική από τα λευκά.

Τα denim

Τα denim πουκάμισα είναι μικροί χαμαιλέοντες της γκαρνταρόμπας σου. Φοριούνται είτε σαν top είτε σαν jacket, και ταιριάζουν το ίδιο καλά με δερμάτινα παντελόνια όσο και με total denim looks. Ένα κομμάτι που δεν χάνει ποτέ τη θέση του.

Τα statement πουκάμισα

Και φυσικά, χρειάζεσαι και λίγη δόση fun! Τα statement πουκάμισα με balloon μανίκια, ιδιαίτερα prints ή ασυνήθιστες λεπτομέρειες είναι αυτά που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Μπορούν να μετατρέψουν το πιο απλό outfit σε fashion στιγμή.

Με λίγα λόγια, τα πουκάμισα είναι το απόλυτο κλειδί για stylish εμφανίσεις το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Επένδυσε σε λευκά, oversized, καρό, ριγέ, γαλάζια, denim και φυσικά σε μερικά statement κομμάτια. Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις πάντα έτοιμες επιλογές για looks που καλύπτουν κάθε στιγμή της ημέρας σου.