Η ημέρα των ερωτευμένων έφτασε σχεδόν και η έναρξη της Αποκριάς ακολουθεί! Η εβδομάδα αυτή είναι full από γιοσρτινή και παιχνιδιάρικη διάθεση και θέλουμε να μας βρει ανανεωμένες, λαμπερές και όμορφες. Η λάμψη πηγάζει από την ψυχή μας αλλά σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς με τα κατάλληλα προϊόντα στο να δείχνουμε ακόμα πιο φρέσκες και ανανεωμένες.

Αυτή την εβδομάδα ξεχωρίσαμε τα προϊόντα που μπορούν να μας βοηθήσουν να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να δώσουμε μια πινελιά φρεσκάδας στις πιο ξεχωριστές μέρες αυτής της περιόδου.

Vegan μάρκα περιποίησης μαλλιών Aveda

Όπως η επιδερμίδα, έτσι και το τριχωτό της κεφαλής γερνά με τον καιρό και μπορεί να επηρεαστεί ή να καταπονηθεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο τρόπος ζωής και το περιβάλλον. Η συγκεκριμένη περιοχή χρειάζεται την κατάλληλη φροντίδα, προκειμένου να διατηρήσει τη βέλτιστη κατάσταση της, καθώς και για να καταπολεμήσει τα ορατά σημάδια της πρόωρης γήρανσης που καθιστούν τα μαλλιά ξηρά, εύθραυστα, αραιά, επιρρεπή στο σπάσιμο και χωρίς λάμψη. Η ενυδάτωση αποτελεί το κλειδί στη φροντίδα του τριχωτού, καθώς η ξηρότητα το καθιστά πολύ πιο ευαίσθητο και γερασμένο. Η συλλογή Scalp Solutions της Aveda είναι δερματολογικά ελεγμένη, έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει τα επίπεδα ενυδάτωσης και να αφαιρεί άμεσα τους επιφανειακούς ρύπους και τη συσσώρευση προϊόντων, καθιστώντας τα μαλλιά και την επιδερμίδα σταδιακά λαμπερά, αναζωογονημένα και με υγιή όψη.

REVITALIZING SUPREME+ για λαμπερή επιδερμίδα

H ανάλαφρη και ταυτόχρονα εξαιρετικά ενυδατική κρέμα Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme με το αποκλειστικό εκχύλισμα Moringa προσφέρει ανόρθωση, μοναδικά οφέλη σμίλευσης, και τώρα είναι διαθέσιμη σε νέα συσκευασία που αναπληρώνεται. Πρόκειται για ένα refill που προσαρμόζεται στο βάζο της Revitalizing Supreme+ Youth Power Creme και συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του βάρους της συσκευασίας κατά 90%. Εφαρμόζετε σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό, πρωί και βράδυ. Ιδανικά μετά τον ορό επανόρθωσης. Η επιδερμίδα ανακτά την ελαστικότητά της και ακτινοβολεί με ανανεωμένη ζωτικότητα. Η φυσική λάμψη επανέρχεται, η υφή της επιδερμίδας δείχνει πιο καθαρή και λεία καθώς οι κρέμες Revitalizing Supreme+ βοηθούν στην υποστήριξη της φυσικής κυτταρικής αναδόμησης.

CHERRY SMOKE για σαγηνευτικό άρωμα

To CHERRY SMOKE, άκρως σαγηνευτικό, δελεάζει με το σκοτεινό και φλογερό χαρακτήρα του, εκπέμποντας αρώματα από μαύρο κεράσι, όσμανθο και καπνιστά ξύλα.

Η πρώτη εντύπωση του αρώματος είναι συναρπαστική. Το θεσπέσιο άρωμα από μαύρο κεράσι ScentTrek® αναδεικνύεται με εξωτικές νότες από σαφράν. Τα ευωδιαστά λευκά άνθη του όσμανθου αναδίδουν αρώματα από βερίκοκο, ελιά και δέρμα, ενώ αποκαλύπτονται τα πολύτιμα καπνιστά ξύλα που αποπνέουν πολυτέλεια και φλογερή λάμψη.

Το CHERRY SMOKE περικλείεται στην πολυτελή και εμβληματική συσκευασία των Private Blend αρωμάτων, σε σκούρο κόκκινο χρώμα με την πλακέτα του ονόματος σε απαλό ροζ. Το άρωμα διατίθεται σε συσκευασία 30ml & 50ml, αποτελώντας ένα πολύτιμο αντικείμενο που θα κοσμήσει κάθε προσωπικό χώρο περιποίησης.

Χείλη για φίλημα M∙A∙C Locked Kiss Ink 24HR Lipcolour

Η M∙A∙C φέρνει την απόλυτη αλλαγή στα δεδομένα του lip game με το λανσάρισμα του πολυτελέστερου και ανθεκτικότερου liquid lipstick όλων των εποχών. Εξασφαλείστε ανάλαφρη υφή και χρώμα που διαρκεί έως και 24 ώρες με την kissproof, transfer-proof και αδιάβροχη σύνθεση του ΝΕΟΥ M∙A∙C Locked Kiss Ink 24HR Lipcolour. Επιτέλους, τα χείλη σας είναι έτοιμα να αντέξουν σε κάθε συνθήκη της καθημερινότητας- χωρίς επιπλέον touch up. Αυτή η εξαιρετικά προσεγμένη matte σύνθεση είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση, το χρώμα, τη διάρκεια και την εφαρμογή. Tα διπλής κάλυψης ultra-refined pigments τυλίγουν τα χείλη σε ένα ανάλαφρο και ενυδατικό πέπλο, προσφέροντας πλήρη κάλυψη και πλούσιο matte αποτέλεσμα. Η σύνθεση περιέχει ένα θρεπτικό μείγμα με έλαιο από passion fruit, έλαιο καρύδας και βούτυρο καριτέ, προσφέροντας μία απαλή και εξαιρετικά φυσική αίσθηση.

Limited-Edition Brightening Blush για ροδαλό μαγουλάκι

Λάμψτε με το Limited-Edition Brightening Blush. Τρεις αποχρώσεις ρουζ σε μια παλέτα, φωτίζουν τα ζυγωματικά και προσθέτουν στην επιδερμίδα ένα απαλό ροδαλό χρώμα για ένα λαμπερό look στη στιγμή. Αγγίξτε απαλά την παλέτα για λίγη λάμψη, πιέστε το πινέλο για να δώσετε περισσότερη ένταση.

Λάμψη που προσαρμόζεται: Shimmering αποχρώσεις που προσδίδουν άμεση λάμψη, ενώ παράλληλα οι λευκές ιριδίζουσες σκιές εμπλουτίζουν την επιδερμίδα με μια ημιδιάφανη διαύγεια.

Ευελιξία: Η σειρά αυτών των ευέλικτων ρουζ είναι σχεδιασμένη για να κολακεύει όλους τους τόνους της επιδερμίδας και οι buildable αποχρώσεις μπορούν να φορεθούν μόνες τους ή συνδυαστικά.

Πολυτελής Εφαρμογή: Η ανάλαφρη υφή γλιστρά ομοιόμορφα και αναμειγνύεται άψογα για ένα φυσικό χρώμα και μια λαμπερή επιδερμίδα.

Retinol Serum της Vichy για αντιγήρανση και λάμψη

Η βιταμίνη C και η ρετινόλη είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός, γιατί αυτά τα δύο συστατικά δρουν καλύτερα σε συνέργεια. Η βιταμίνη C το πρωί θα προστατεύσει το δέρμα σας. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βράδυ τη ρετινόλη, η οποία θα ενισχύσει τη σύνθεση κολλαγόνου συμβάλλοντας στην επανόρθωση και αναγέννηση του δέρματος. Τα Εργαστήρια της Vichy δημιούργησαν έναν εξαιρετικά συμπυκνωμένο ορό με 0,2% καθαρή ρετινόλη και 1% προβιοτικά κλάσματα, για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία Retinol Guard, διασφαλίζεται ότι η ισχυρότερη μορφή καθαρής ρετινόλης απελευθερώνεται με ασφάλεια στο δέρμα.

ΝΕΟ & ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ FOUNDATION TEINT IDOLE ULTRA WEAR της Lancome

Εκσυγχρονισμένο, για να προσφέρει σε κάθε τύπο & τόνο επιδερμίδας το πιο λεπτό και φυσικό ματ αποτέλεσμα, αφήνοντας την επιδερμίδα να αναπνέει. Η τέλεια βάση για να μπορέσει να αναδειχθεί το μακιγιάζ με με μακρά διάρκεια.

Zadig&Voltaire για σένα κι εκείνον

Καθαρόελιξίριο. Γυμνήεπιδερμίδα.Undressed. Ητ ελευταία έκδοση του This is Her! Και This is Him!, μια οσφρητική παρόρμηση στην πιο αγνή της μορφή. Δύο νέα αρώματα που αλληλοσυμπληρώνονται και επικοινωνούν μεταξύ τους.

Δύο διαχρονικές μυρωδιές με εξαίρετες νότες εμπνευσμένες από τις σαρκικές απολαύσεις. Μια φρέσκια και ειλικρινής αισθησιακή περιπέτεια, ξεδιπλώνει την ιστορία της μέσα από μια καμπάνια που αιχμαλωτίζει την τέλεια χημεία ενός ζευγαριού. Το αρχικό πάθος. Την αυξανόμενη ένταση της επιθυμίας τους. Αυθόρμητη και εξαιρετικά αισθησιακή, This is Her! Undressed! Σίγουρος και έντονα τολμηρός, This is Him! Undressed! Το άρωμα που θα κλέψει τις εντυπώσεις.

THIS IS HER!UNDRESSED

Πικάντικο, ξυλώδες, λουλουδάτο,μια δημιουργία της SidonieLancesseur.

THIS IS HIM!UNDRESSED

Πικάντιικο,ξυλώδες άρωμα,μια δημιουργία της NathalieLorson.

Μπορείς να το κάνεις δώρο στον αγαπημένο σου και ένα δώρο στον εαυτό σου για να περπατάς και να φέρεις την φρεσκάδα που θα ταιριάζει απόλυτα και αρμονικά με την δική του. Ένα ζευγάρι απόλυτα ταιριαστό που θα τραβήξει τα βλέμματα.