Η κάμερα της εκπομπής Buongiorno στο Mega Channel συνάντησε την Αθηνά Οικονομάκου και η συζήτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, στράφηκε στον θόρυβο που έχει προκληθεί γύρω από την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε εμφανώς κουρασμένη από την αδιάκοπη ανακύκλωση των ίδιων σεναρίων, βάζοντας ένα σαφές όριο στη δημόσια συζήτηση. «Έχουμε κουραστεί όλοι με τον ντόρο που γίνεται με τα δημοσιεύματα, είναι ανούσιο πια να το συζητάμε, φτάνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, δεν νομίζω να έχει πια σημασία», ανέφερε, δείχνοντας πως δεν επιθυμεί να τροφοδοτεί άλλο την παραφιλολογία.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα το μάθετε γιατί μετά από ένα σημείο όταν τόσος κόσμος το ψάχνει, είτε υπάρχει αλήθεια πίσω από αυτό, είτε υπάρχει μια υπόθεση, είτε κάποιος βγαίνει και λέει κάτι που έχει ακούσει από κάποιον, πάντα υπάρχει μια αναπαραγωγή που δεν εξαρτάται από μένα».

Μετά την προβολή του αποσπάσματος, η παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί προσωπική επικοινωνία με την ηθοποιό. «Είναι θέματα που παίζουν και όπως λέει και η ίδια, εκείνη δεν τα προκαλεί και ισχύει. Εγώ μια μέρα που κάτι μου είχε στείλει και τη ρώτησα αν μπορώ να το πω στην εκπομπή; Και μου λέει: “Σε παρακαλώ Φαίη μου δεν θέλω. Καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή θα βγει αλλά δεν θα ήθελα…” Πρέπει να είναι σεβαστό», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διακριτικότητας.

Την ίδια στιγμή, οι προετοιμασίες για τον γάμο της Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα φαίνεται να προχωρούν. Η πρόταση γάμου έγινε το περασμένο καλοκαίρι και η ίδια δεν δίστασε τότε να μοιραστεί τη χαρά της μέσα από τα social media.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Χρήστος Κούτρας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», η τελετή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Πάρο στις 27 Ιουνίου, με το κυκλαδίτικο νησί να ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, για ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κοσμικά γεγονότα του καλοκαιριού.