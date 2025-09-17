Η Αθηνά Οικονομάκου άνοιξε την καρδιά της το πρωί στην εκπομπή Buongiorno, μιλώντας με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, αλλά και για τις αλλαγές που τόλμησε να κάνει τα τελευταία χρόνια.

Η γνωστή ηθοποιός τόνισε ότι έχει μάθει να αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες της, είτε αυτές αφορούν τις επιλογές της στον επαγγελματικό χώρο είτε στις προσωπικές της σχέσεις.

«Εγώ ευθύνομαι για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου, δε μου φταίει κανένας άλλος για τους ανθρώπους που έχω επιλέξει, φίλους, σύντροφο, οικογένεια, δουλειά, επιχειρήσεις, παρέες, στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Μόλις φτάνεις σε αυτή τη συνειδητοποίηση και επιλέγεις να την αλλάξεις, και ξέρεις ότι είναι στο χέρι σου, μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, αποκάλυψε πως χρειάστηκε να κάνει πολλές τομές στη ζωή της, αναγνωρίζοντας ότι κάθε αλλαγή έχει το δικό της τίμημα.

«Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι και ρίχνεις ευθύνες τριγύρω, δε σε βοηθάει και δεν οδηγεί πουθενά, καταλήγεις πάλι στα ίδια, οπότε παραμένεις ο ίδιος και πάλι προκαλείς τις ίδιες καταστάσεις. Έκανα πολλές αλλαγές στη ζωή μου και πήρα όλη την ευθύνη των πράξεων και των επιλογών μου. Έχουν πολύ μεγάλα κόστη αυτές οι αλλαγές, ο δρόμος είναι πολύ πιο δύσκολος από αυτό που νομίζεις στην αρχή, αλλά το φως που βγαίνεις μετά και το τι μπορείς να απολαύσεις, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα…

Υπήρχαν και σκοτάδια. Συνέχεια, σε όλη μου τη ζωή, πιο πολλά σκοτάδια υπήρχαν παρά φως. Απλώς είμαι ένας άνθρωπος που μάλλον το ένστικτο επιβίωσης με έκανε να μη το δείχνω… Υπήρχαν πάρα πολλά σκοτάδια και πολύ δύσκολες στιγμές, και δεν έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει και λόγος να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Αλλά έχω ζοριστεί πολύ με πολλά θέματα από πολύ μικρή, γι’ αυτό και νομίζω έχω αυτή τη δύναμη», εξομολογήθηκε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη μητρότητα, αποκαλύπτοντας τον μεγαλύτερο της προβληματισμό.

«Αυτό είναι και το μόνο που με τρομάζει σε σχέση με τα παιδιά έχω να σας πω. Επειδή δεν έχουν περάσει δυσκολίες… Προσπαθώ με πολλούς τρόπους να τους δείξω πώς είναι η πραγματική ζωή εκεί έξω γιατί ζουν σε ένα σύννεφο…», παραδέχτηκε.