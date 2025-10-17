Η Αθηνά Οικονομάκου είναι δυναμική και τρυφερή μαζ! Υπάρχουν μέρες που κι εσύ νιώθεις ατρόμητη και άλλες που θες απλώς να περπατήσεις με άνεση, χωρίς να κάνεις καμία «δήλωση» και να είσαι ο εαυτός σου. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, θέλεις να εκφράζεις αυτό που είσαι την κάθε στιγμή. Τη γυναίκα που δεν χωρά σε κουτάκια, που αγαπά τις αντιθέσεις της, που μπορεί να είναι δυναμική και τρυφερή την ίδια στιγμή. Γι’ αυτό και ταυτίζεσαι τόσο με την Αθηνά Οικονομάκου και αυτή ακριβώς τη γυναίκα αγκαλιάζει η Envie Shoes με τη νέα της καμπάνια “Alter Ego” για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26.

Η Αθηνά Οικονομάκου σε ρόλο καθρέφτη

Αρχικά, με πρωταγωνίστρια τη σαγηνευτική Αθηνά Οικονομάκου και τον φακό του Θανάση Κρίκη να αποτυπώνει κάθε πλευρά της, η καμπάνια “Alter Ego” είναι ένας ύμνος στη γυναικεία πολυπλοκότητα. Ανάμεσα στο ασπρόμαυρο και το χρώμα, στο αρρενωπό tailoring και τη ρομαντική θηλυκότητα, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μας θυμίζει πως δεν χρειάζεται να διαλέξεις μόνο μία εκδοχή του εαυτού σου, αφού μπορείς να είσαι όλες.

Η συλλογή που μιλά τη γλώσσα της καθημερινότητάς σου

Φυσικά, η νέα συλλογή Envie Shoes έρχεται να ντύσει κάθε στιγμή σου με στυλ και αυτοπεποίθηση. Από sleek loafers που μεταβαίνουν άψογα από το γραφείο ως το dinner date, μέχρι ψηλές μπότες που «γίνονται» δεύτερο δέρμα κάτω από ένα oversized παλτό. Οι θηλυκές γόβες μετατρέπουν κάθε εμφάνιση σε δήλωση φινέτσας, ενώ τα platform heels ανεβάζουν κυριολεκτικά τη διάθεσή σου.

Κάθε ζευγάρι είναι ένα εργαλείο αυτοέκφρασης, σχεδιασμένο με διαχρονική αλλά τολμηρή αισθητική. Οι υφές, η άνεση και τα χρώματα, από το βαθύ κόκκινο του κρασιού μέχρι το midnight blue, δημιουργούν μια παλέτα που θα λατρέψεις.

Το alter ego σου βρίσκεται… στα βήματά σου

Εν ολίγοις, η Envie Shoes δεν ακολουθεί απλώς τη μόδα, τη διαμορφώνει. Σε εμπνέει να πεις “ναι” στις αντιθέσεις σου, να παίξεις με τα στυλ, να αφήσεις το κάθε βήμα σου να διηγηθεί μια νέα ιστορία, αφού τα Envie Shoes δεν συμπληρώνουν ένα look αλλά το ορίζουν. Η Αθηνά Οικονομάκου το ξέρει… και μας δείχνει τα βήματα!

Μπες τώρα στο EnvieShoes.gr ή επισκέψου ένα από τα φυσικά καταστήματα της μάρκας και άσε τη νέα συλλογή Alter Ego να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις ξανά ποια είσαι. Ή καλύτερα… ποια μπορείς να γίνεις.