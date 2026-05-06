Η Μπίλι Άιλις μίλησε ανοιχτά για τη ζωή με το σύνδρομο Τουρέτ, αποκαλύπτοντας πόσο εξαντλητικό είναι να προσπαθεί καθημερινά να καταπιέζει τα τικ της μπροστά στον κόσμο.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Good Hang», η 24χρονη τραγουδίστρια εξήγησε πως κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων και εμφανίσεων βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, προσπαθώντας να ελέγξει τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του σώματός της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «κάνω ό,τι μπορώ για να καταπιέσω όλα τα τικ μου συνεχώς», ενώ αποκάλυψε πως όταν απομακρύνεται από τα φώτα και το κοινό, αφήνει πλέον τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα.

Η ίδια διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ σε ηλικία 11 ετών και στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη κατανόησης που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από τη νευρολογική διαταραχή. Όπως εξήγησε, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα τικ σαν κάτι «ανησυχητικό», χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι για εκείνη αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς της.

«Αν αρχίσω να έχω μια κρίση με τικ, οι άνθρωποι με ρωτούν αν είμαι καλά. Για μένα όμως είναι απολύτως φυσιολογικό και πολλές φορές ούτε καν το αντιλαμβάνομαι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αρκετοί άνθρωποι με Τουρέτ δεν μπορούν καν να καταπιέσουν τα συμπτώματά τους. «Αυτή η έλλειψη κατανόησης είναι πραγματικά απογοητευτική», τόνισε.

Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει ξανά δημόσια για το σύνδρομο το 2022, μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction», όταν ένα τικ της έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Τότε είχε εξηγήσει ότι τα περισσότερα τικ της δεν είναι εμφανή στους άλλους. «Κουνάω συνεχώς το αυτί μου, σηκώνω το φρύδι μου, “κλικάρω” τη γνάθο μου ή σφίγγω συγκεκριμένους μυς. Είναι πράγματα που πιθανότατα δεν θα παρατηρούσες ποτέ, αλλά για μένα είναι εξαντλητικά», είχε πει.

Παράλληλα, η Μπίλι Άιλις παραδέχτηκε ότι το γεγονός πως μίλησε δημόσια για το σύνδρομο Τουρέτ τη βοήθησε να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι μόνη και ότι πολλοί άνθρωποι βιώνουν παρόμοιες δυσκολίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.