Ενδομητρίωση: Τα 5 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις ποτέ

Για χρόνια, πολλές γυναίκες έχουν μάθει να θεωρούν τον πόνο της περιόδου κάτι σχεδόν υποχρεωτικό. «Έτσι είναι η περίοδος», «όλες πονάνε», «πάρε ένα παυσίπονο και θα περάσει». Μόνο που το σώμα δεν λειτουργεί πάντα τόσο απλά. Και κάπου εκεί κρύβεται η ενδομητρίωση, μια πάθηση που επηρεάζει περίπου 190 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως, αλλά συνεχίζει να υποδιαγιγνώσκεται και να υποτιμάται.

Το πιο ύπουλο με την ενδομητρίωση είναι ότι μοιάζει με «συνηθισμένους» πόνους περιόδου. Γι’ αυτό και πολλές γυναίκες φτάνουν να περιμένουν χρόνια μέχρι να πάρουν σωστή διάγνωση. Στο μεταξύ, όμως, η καθημερινότητα, η ψυχολογία, οι σχέσεις και σε αρκετές περιπτώσεις η γονιμότητα επηρεάζονται σημαντικά.

Αν νιώθεις ότι κάθε μήνα το σώμα σου σε εξαντλεί περισσότερο απ’ όσο «θα έπρεπε», ίσως αξίζει να δώσεις λίγη παραπάνω προσοχή στα σημάδια.

Όταν ο πόνος δεν σε αφήνει να λειτουργήσεις

Ναι, οι κράμπες είναι συχνές στην περίοδο. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό να διπλώνεσαι από τον πόνο, να ακυρώνεις υποχρεώσεις ή να μην μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι.

Ένα από τα βασικά σημάδια της ενδομητρίωσης είναι ο έντονος πόνος που επηρεάζει την καθημερινότητα. Αν τα παυσίπονα δεν λειτουργούν ή αν κάθε μήνα αισθάνεσαι ότι «χάνεις» μέρες από τη ζωή σου, δεν χρειάζεται να το αποδεχτείς ως κανονικότητα.

Και εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό που συχνά ξεχνάμε. Οι γυναίκες έχουν μάθει να αντέχουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει και να υπομένουν σιωπηλά.

Πόνος ακόμη και εκτός περιόδου

Η ενδομητρίωση δεν ακολουθεί πάντα ημερολόγιο. Πολλές γυναίκες νιώθουν ενοχλήσεις και σε άσχετες στιγμές του κύκλου τους.

Ο πόνος μπορεί να εμφανίζεται:

κατά την ωορρηξία

στην ούρηση ή την κένωση

χαμηλά στη λεκάνη

στη μέση ή ακόμη και στα πόδια

ως κάψιμο ή έντονο «τσίμπημα»

Αυτός ο χρόνιος πυελικός πόνος είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα που οι ειδικοί δεν αγνοούν ποτέ.

Ο πόνος στο σεξ δεν είναι «στο μυαλό σου»

Πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να μιλήσουν γι’ αυτό. Άλλες ντρέπονται και άλλες θεωρούν ότι ίσως «έτσι είναι». Όμως ο πόνος κατά τη διάρκεια ή μετά την επαφή είναι από τα πιο γνωστά προειδοποιητικά σημάδια της ενδομητρίωσης.

Και κάπου εδώ χρειάζεται να το πούμε ξεκάθαρα. Το σεξ δεν πρέπει να πονάει συστηματικά. Αν παρατηρείς ότι ο πόνος επανέρχεται, ειδικά κοντά στις μέρες της περιόδου, αξίζει να το συζητήσεις με γυναικολόγο που γνωρίζει καλά την πάθηση.

Όταν η εγκυμοσύνη δυσκολεύει περισσότερο απ’ όσο περίμενες

Η ενδομητρίωση είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες υπογονιμότητας. Μπορεί να δημιουργήσει φλεγμονές, συμφύσεις ή να επηρεάσει την ποιότητα των ωαρίων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η διάγνωση έρχεται όταν μια γυναίκα προσπαθεί να μείνει έγκυος και δεν τα καταφέρνει μετά από μήνες προσπαθειών.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα με ενδομητρίωση θα αντιμετωπίσει πρόβλημα γονιμότητας. Σημαίνει όμως ότι η έγκαιρη διάγνωση παίζει τεράστιο ρόλο.

Η εξάντληση που δεν φεύγει ποτέ

Υπάρχει και μια πλευρά της ενδομητρίωσης που δεν φαίνεται εύκολα προς τα έξω. Η μόνιμη κόπωση.

Όχι η απλή νύστα μετά από δύσκολη μέρα. Αλλά εκείνη η εξάντληση που κάνει το σώμα να μοιάζει βαρύ από το πρωί. Η χρόνια φλεγμονή και ο συνεχής πόνος επηρεάζουν ολόκληρο τον οργανισμό και πολλές γυναίκες νιώθουν ότι λειτουργούν μόνιμα με «άδεια μπαταρία».

Και το πρόβλημα είναι ότι συχνά ακούνε πως είναι υπερβολικές ή αγχώδεις. Δεν είναι.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση της ενδομητρίωσης δεν είναι πάντα εύκολη. Η λαπαροσκόπηση θεωρείται ακόμη η πιο αξιόπιστη μέθοδος, καθώς επιτρέπει στον γιατρό να δει άμεσα τις βλάβες. Ωστόσο, σήμερα αρκετοί ειδικοί ξεκινούν αντιμετώπιση και βάσει συμπτωμάτων και απεικονιστικών εξετάσεων, χωρίς να περιμένουν απαραίτητα χειρουργείο.

Οι θεραπείες διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση και μπορεί να περιλαμβάνουν ορμονική αγωγή, αντισυλληπτικά, παυσίπονα ή πιο εξειδικευμένες προσεγγίσεις.

Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να θυμάσαι

Ο έντονος πόνος δεν είναι «γυναικεία μοίρα». Και το σώμα σου δεν υπερβάλλει επειδή ζητά βοήθεια.

Η ενδομητρίωση είναι μια πραγματική, χρόνια πάθηση που χρειάζεται σωστή παρακολούθηση και ενημέρωση. Αν κάτι μέσα σου λέει ότι αυτό που ζεις δεν είναι φυσιολογικό, αξίζει να το ακούσεις. Γιατί πολλές γυναίκες έμαθαν πολύ αργά ότι οι «απλές κράμπες» δεν ήταν ποτέ τόσο απλές.