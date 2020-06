COFFEE LITTLE ISLAND: Mια νέα επιχειρηματική πρόταση, απόλυτα προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες της αγοράς

Προ ολίγων μηνών, η Coffee Island συμπλήρωσε 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον Κλάδο της καφεστίασης, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη εταιρική της ταυτότητα, καθώς και τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της.

Σήμερα, λίγες μέρες μετά την επανεκκίνηση της αγοράς, η εταιρεία απαντά με αμεσότητα και ευελιξία στις επιταγές της εποχής, μέσα από ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο για τους επενδυτές της, αλλά και μία ανανεωμένη εμπειρία εστίασης για τους καταναλωτές.

Πρόκειται για τα Coffee Little Island, ένα καινούργιο μοντέλο καταστημάτων που στόχο έχει να καλύψει τη ζήτηση αγορών με περιορισμένη πληθυσμιακή κάλυψη, εποχικότητα ή ιδιαίτερες ανάγκες. Ένα μοντέλο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε αγοράς που μπορεί να φιλοξενηθεί σε μικρούς χώρους ή να πάρει τη μορφή του ως shop–in–shop, καντίνα ή pop–up store.

Στο πλάνο ανάπτυξης έχουν ήδη χαρτογραφηθεί σημεία που απαιτούν πιο ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας, περιοχές με έντονα στοιχεία εποχικότητας ή με ιδιαίτερες καταναλωτικές συνθήκες. Το πρώτο κατάστημα Coffee Little Island είναι μάλιστα γεγονός, και βρίσκεται υπό κατασκευή στην περιοχή των Μαλίων Κρήτης, ενώ έχει δρομολογηθεί ήδη η δημιουργία τριών νέων αντίστοιχων καταστημάτων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η Coffee Island, αξιοποιεί τη μακρά παράδοση και πείρα της στις συνεργασίες δικαιόχρησης, και προσαρμόζει το επιχειρηματικό της μοντέλο στις ιδιαιτερότητες της εποχής και τις ανάγκες των σύγχρονων επενδυτών. Στόχος της, το να προσφέρει στα «νέα μέλη της οικογένειάς της» μία ασφαλή και ευέλικτη επιχειρηματική πρόταση, με χαμηλό κόστος επένδυσης και υψηλή απόδοση. Μία πρόταση εγγυημένη από το κύρος, την τεχνογνωσία, την ποιότητα και φυσικά την αναγνωρισιμότητα του brand της Coffee Island.

«Παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο Κλάδος, στην Coffee Island δε σταματάμε στιγμή να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς και να δράττουμε τις ευκαιρίες για εξέλιξη και ανάπτυξη. Ωστόσο, καμία ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμη εάν δεν στηρίζεται σε στέρεες βάσεις.

Τα Coffee Little Island, αποτελούν την προσεκτικά σχεδιασμένη απάντησή μας στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών και ανάγκες των επενδυτών. Είμαστε βέβαιοι πως το νέο αυτό μοντέλο καταστημάτων θα διευκολύνει την πρόσβαση των επισκεπτών σε σημεία στα οποία μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μία τέτοια δυνατότητα και θα συνεισφέρει σημαντικά στο success story της Coffee Island», δήλωσε ο Μιχάλης Καμβύσης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου της Coffee Island.