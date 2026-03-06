Σε μια μονοκατοικία στην καρδιά της Πλάκας, η Coffee Island παρουσίασε την Τρίτη 3 Μαρτίου ένα διαφορετικό concept event, αφιερωμένο αποκλειστικά στον καφέ που απολαμβάνουμε στην άνεση του σπιτιού μας.

Το «Coffee Island @Home» δεν ήταν μια τυπική παρουσίαση προϊόντων, αλλά μια βιωματική εμπειρία. Ένα cozy σπίτι μετατράπηκε σε ένα λειτουργικό coffee house, όπου κάθε δωμάτιο απέδιδε μια διαφορετική στιγμή κατανάλωσης καφέ μέσα στη μέρα. Από τον πρώτο πρωινό espresso στην κουζίνα, μέχρι τον απογευματινό καφέ με φίλους στο σαλόνι ή μια πιο ήσυχη, προσωπική στιγμή χαλάρωσης, οι καλεσμένοι μπορούσαν να δουν στην πράξη πώς τα προϊόντα καφεκοπτείου της εταιρείας εντάσσονται φυσικά στην καθημερινότητα.

Η φιλοσοφία πίσω από το «Coffee Island @Home» ήταν απλή: ο ποιοτικός καφές δεν περιορίζεται στο κατάστημα. Μπορεί να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας, της φιλοξενίας και των προσωπικών μας στιγμών, με την ίδια φροντίδα και συνέπεια που χαρακτηρίζει το brand.

Με αυτή την ενέργεια, η Coffee Island επανατοποθετεί τον ρόλο του καφεκοπτείου στη σύγχρονη ζωή, προτείνοντας έναν τρόπο απόλαυσης που ξεκινά από το κατάστημα, αλλά ολοκληρώνεται στο σπίτι.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των media και influencers, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γκάμα των προϊόντων που διατίθενται στα καταστήματα Coffee Island αλλά και στο οργανωμένο λιανεμπόριο καθώς βασικές και διαχρονικές κατηγορίες προϊόντων για το σπίτι, όπως espresso, καφές φίλτρου, ελληνικός καφές και σοκολάτα βρίσκονται διαθέσιμες στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων supermarket σε όλη τη χώρα.