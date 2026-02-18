Η κούρσα για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και τα στοιχήματα δίνουν τον πρώτο παλμό, πολύ πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής τον Μάιο στη Βιέννη.

Η Ελλάδα στο παιχνίδι των φαβορί

Λίγες ημέρες μετά τον ελληνικό τελικό «Sing for Greece 2026», η δυναμική άλλαξε αισθητά. Η επιλογή του Akyla με το «Ferto» δεν επιβεβαίωσε απλώς τα προγνωστικά που ήθελαν τη χώρα ψηλά, αλλά την εκτόξευσε στη δεύτερη θέση των αποδόσεων.

Ενδιαφέρον έχει ότι ακόμη και πριν ανακοινωθεί επίσημα ο εκπρόσωπος, η Ελλάδα κινούνταν ήδη στην πρώτη τριάδα. Μετά τη νίκη του 27χρονου καλλιτέχνη, η ανοδική πορεία παγιώθηκε, μειώνοντας σημαντικά την απόσταση από την κορυφή.

Το φινλανδικό προβάδισμα

Στην πρώτη θέση των στοιχηματικών εταιρειών παραμένει η Φινλανδία, παρότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής. Ο εθνικός της τελικός αναμένεται στις 28 Φεβρουαρίου, όμως ένα συγκεκριμένο δίδυμο έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα.

Η Linda Lampenius, διεθνώς γνωστή ως Linda Brava, ενώνει τις δυνάμεις της με τον Pete Parkkonen στο «Liekinheitin». Το κομμάτι συνδυάζει ηλεκτρικό βιολί και pop–rock ένταση, δημιουργώντας μια σκηνική πρόταση με σαφή ταυτότητα και έντονο ρυθμό. Η χημεία των δύο καλλιτεχνών και ο υβριδικός ήχος φαίνεται να πείθουν τους παίκτες των στοιχημάτων ότι η Φινλανδία έχει σοβαρές πιθανότητες για διάκριση.

Η εικόνα της δεκάδας

Πίσω από Φινλανδία και Ελλάδα, τρίτο εμφανίζεται το Ισραήλ. Στην πρώτη εξάδα συναντάμε επίσης τη Σουηδία, την Ιταλία και τη Δανία, ενώ Ουκρανία, Βουλγαρία, Γαλλία και Μάλτα συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Βέβαια, τα στοιχήματα καταγράφουν τάσεις και όχι αποτέλεσμα. Με αρκετούς μήνες μπροστά και με τραγούδια που δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί ολοκληρωμένα στη σκηνή, οι ισορροπίες μπορούν εύκολα να ανατραπούν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται από νωρίς σε θέση διεκδίκησης και η φετινή αναμέτρηση προμηνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.