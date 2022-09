Η LG Electronics (LG) σε συνεργασία με την PLAYMOBIL®, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή παιχνιδιών της Γερμανίας, πρόκειται να αποκαλύψει μια αποκλειστική συλλογή παιχνιδιών με θέμα την LG στην IFA 2022 στο Βερολίνο. Οι αξιολάτρευτες, νέες φιγούρες και οι συσκευές παιχνιδιών θα είναι διαθέσιμες από το επόμενο έτος σε μια σειρά online and offline εκδηλώσεων που ευθυγραμμίζονται με τη δέσμευση της LG να δημιουργήσει F.U.N (First, Unique and New) εμπειρία για τον καταναλωτή.

Στη Lifestyle ζώνη του περιπτέρου IFA της εταιρείας – μαζί με τις πιο πρόσφατες, premium οικιακές συσκευές της LG – εμφανίζονται τρεις από τις ολοκαίνουργιες φιγούρες χαρακτήρων που δημιουργήθηκαν από την LG και την PLAYMOBIL. Υπάρχει ο ευαισθητοποιημένος για την ασφάλεια και πάντα έτοιμος να βοηθήσει Henry (γνωστός και ως «LG Man»), η δημοφιλής influencer μαγειρικής και lifestyle Nora και ο fashion-forward J. J. Προκειμένου να βοηθήσουν τις τρεις προσωπικότητες των LG-PLAYMOBIL να έχουν έναν άνετο τρόπο ζωής στο σπίτι, είναι διαθέσιμες σε μινιατούρες οι εκδόσεις παιχνιδιών των καινοτόμων συσκευών της LG, συμπεριλαμβανομένων των πλυντηρίων ρούχων, των φούρνων και των ψυγείων InstaView™ και του all-in-one WashTower™. Οι χαριτωμένοι χαρακτήρες και οι συσκευές μινιατούρες θα έχουν, επίσης, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα εμφανίζονται σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο στα διαδικτυακά κανάλια της LG, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου λογαριασμού Instagram της εταιρείας Home Appliance Company, Life’s Good Kitchen (@lifesgoodkitchen).

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρέχουμε στους επισκέπτες της IFA μια κλεφτή ματιά στη νέα φανταστική συλλογή παιχνιδιών μας, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη γερμανική PLAYMOBIL», δήλωσε ο Roh Soo-kie, επικεφαλής επικοινωνίας στην LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Οι καταναλωτές θα μπορούν να πάρουν στα χέρια τους αυτά τα πολύ συλλεκτικά, μικρά παιχνίδια σε αποκλειστικές εκδηλώσεις και προσφορές από τις αρχές του 2023. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε διαδραστικές δραστηριότητες που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες πελατών και υπογραμμίζουν τη διαρκή δέσμευση της LG στην καινοτομία για μια καλύτερη ζωή».