Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά αμφιλεγόμενο περιστατικό συνέβη σε ραδιοφωνική εκπομπή στην Αυστραλία, όταν πατέρας και κόρη αντάλλαξαν παθιασμένο φιλί on air, διεκδικώντας χρηματικό έπαθλο. Το σοκαριστικό γεγονός πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της ψυχαγωγίας στα media.

Ο διαγωνισμός που ξεπέρασε κάθε όριο

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2020, στην πρωινή εκπομπή των Kyle Sandilands και Jackie O Henderson στο ραδιόφωνο KIIS 106.5. Οι παρουσιαστές είχαν στήσει ένα παιχνίδι με τίτλο «Boyfriend or Daddy» («Αγόρι ή Μπαμπάς»), στο οποίο μια γυναίκα εμφανιζόταν μαζί με έναν άντρα και οι οικοδεσπότες έπρεπε να μαντέψουν αν ήταν ζευγάρι ή συγγενείς.

Αν η απάντησή τους ήταν λάθος, οι συμμετέχοντες κέρδιζαν 1.000 δολάρια Αυστραλίας.

Στο επίμαχο επεισόδιο, η 26χρονη Στέισι και ο 49χρονος Νικ παρουσιάστηκαν ως ζευγάρι. Για να πείσουν τους παρουσιαστές, φιλήθηκαν στα χείλη τη στιγμή που μπήκαν στο στούντιο, προκαλώντας απόλυτη αμηχανία. «Πάντα μου άρεσαν οι μεγαλύτεροι άντρες», είπε η Στέισι, προσθέτοντας πως είναι «λίγο Ελληνίδα» και πως ο πατέρας της πάντα την παρότρυνε να βρει «ένα καλό ελληνόπουλο». Οι παρουσιαστές, προσπαθώντας να καταλάβουν αν λένε αλήθεια, άρχισαν να κάνουν ολοένα πιο προκλητικές ερωτήσεις.

Η Jackie O, προσπαθώντας να τους «ξεσκεπάσει», ρώτησε τη Στέισι ποια είναι η αγαπημένη της στάση στο κρεβάτι. «Μου αρέσει να είμαι από πάνω», απάντησε χωρίς δισταγμό, ενώ ο Νικ, από τη μεριά του, μίλησε ανοιχτά για τις «προτιμήσεις» της… δήθεν συντρόφου του.

Το στούντιο πάγωσε, οι παρουσιαστές έμειναν άφωνοι και οι ακροατές δεν πίστευαν τι άκουγαν.

Το φιλί που σόκαρε όλη την Αυστραλία

Όταν η Henderson τους ζήτησε να φιληθούν για να αποδείξουν τη σχέση τους, η Στέισι και ο Νικ αντάλλαξαν ένα έντονο, παθιασμένο φιλί στο στόμα. «Αποκλείεται να είναι πατέρας και κόρη!» φώναξε ο Sandilands. «Κανείς δεν φιλά έτσι τον πατέρα του!»

Η αποκάλυψη και η κατακραυγή

Λίγο αργότερα, η Στέισι παραδέχτηκε γελώντας: «Οκ, εντάξει, αυτός είναι ο πατέρας μου! Τα κάναμε όλα για τα λεφτά». Το κοινό, όμως, δεν βρήκε καθόλου αστείο το «αστείο» τους.

Στα social media ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων: «Αηδιαστικό και θλιβερό», «Αυτό δεν είναι ψυχαγωγία, είναι παρακμή», σχολίαζαν οι χρήστες.

Παρά τη γενική οργή, το δίδυμο κέρδισε τελικά το έπαθλο των 1.000 δολαρίων. Όμως, η σκηνή εκείνη έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο προκλητικά στιγμιότυπα στην αυστραλιανή ραδιοφωνία.