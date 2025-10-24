Στην καρδιά της σύγχρονης Κίνας υπάρχει μια αντίφαση που δεν μπορείς να αγνοήσεις, αφού είναι μια χώρα με κομμουνιστικό καθεστώς, που όμως έχει χτίσει την οικονομική της άνθηση πάνω στις αρχές του καπιταλισμού, με επιχειρηματικότητα, ανταγωνισμό και μια εμπορική “τρέλα” που χτυπάει κόκκινο! Μόνο που, κάποιες φορές, αυτή η ένωση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων γεννά στιγμές που μοιάζουν βγαλμένες από σενάριο… μαύρης κωμωδίας.

Το χαρτί τουαλέτας που… θέλει QR code

Ένα viral βίντεο από το China Insider δείχνει μια γυναίκα να πλησιάζει τον διανομέα χαρτιού τουαλέτας σε δημόσιο χώρο και να χρειάζεται να σκανάρει έναν QR κωδικό με το κινητό της για να πάρει μερικά φύλλα. Ναι, καλά διάβασες! Μετά το scan, έχει δύο επιλογές, είτε πληρώνει μερικά σεντς, είτε βλέπει μια διαφήμιση. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το χαρτί “ξεκλειδώνει” και η ζωή συνεχίζεται. Αν μη τι άλλο, είναι μια εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, marketing και… καθημερινή ανάγκη.

Γιατί το κάνουν αυτό;

Η εξήγηση είναι πιο απλή απ’ ό,τι νομίζεις. Σύμφωνα με το China Insider, το σύστημα μπήκε για να περιορίσει τη σπατάλη, καθώς αρκετοί εκμεταλλεύονταν το δωρεάν χαρτί και έπαιρναν ολόκληρους ρόλους για το σπίτι. Και ναι, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, το φαινόμενο της “κλοπής χαρτιού τουαλέτας” είναι γνωστό εδώ και χρόνια στην Κίνα. Επίσης, σε ρεπορτάζ των New York Times το 2017, διαχειριστές πάρκων αποκάλυψαν ότι τα αποθέματα εξαφανίζονταν με ρυθμούς-ρεκόρ, όχι εξαιτίας των τουριστών, αλλά των ντόπιων που έπαιρναν χαρτί για προσωπική χρήση. ‘Το χαρτί είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να αποφεύγεται η σπατάλη”, έλεγε τότε ένας υπάλληλος.

Οι δεκαετίες οικονομικής δυσκολίας έχουν αφήσει, φαίνεται, μια βαθιά νοοτροπία στο να “εκμεταλλευόμαστε ό,τι δίνεται δωρεάν”. Και σε μια χώρα όπου οι περισσότερες δημόσιες τουαλέτες λειτουργούν με το σύστημα BYOTP (Bring Your Own Toilet Paper), το χαρτί που προσφέρεται θεωρείται πολυτέλεια, άρα και “στόχος”.

Από τη δυστοπία στο… ad break

Σήμερα, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, η κατάσταση αλλάζει σταδιακά. Όμως η τεχνολογία έχει ήδη βρει τη δική της λύση, οπότε αν θέλεις χαρτί, μπορείς να πληρώσεις ή να δεις μια διαφήμιση. Και κάπως έτσι, ο καπιταλισμός μπαίνει μέχρι και στις πιο προσωπικές στιγμές μας, αποδεικνύοντας ότι στην Κίνα του 2025… ακόμα και μια τουαλέτα μπορεί να είναι smart.