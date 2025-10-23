Το ημερολόγιο έχει τα “μυστικά” του, και εμείς είμαστε εδώ για να τα αποκαλύψουμε! Φέτος, η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τρίτη, ένα γεγονός που από μόνο του δεν θα ήταν κάτι το ιδιαίτερο… μέχρι που συνειδητοποιείς την μαγεία της μιας μέρας άδειας. Μία και μόνο άδεια τη Δευτέρα είναι αρκετή για να μετατρέψει την εθνική επέτειο σε ένα ολόκληρο, χορταστικό τετραήμερο! Τέσσερις ολόκληρες ημέρες για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, να απολαύσεις το φθινόπωρο στα καλύτερά του και να… ξεφύγεις από την ρουτίνα. Ποιοι είναι, λοιπόν, οι 3 προορισμοί εντός Ελλάδας που είναι ιδανικοί για ένα τόσο βολικό και γρήγορο “break”;

1. Ναύπλιο: Η πάντα ρομαντική επιλογη!

Αν υπάρχει ένας προορισμός που φωνάζει “εύκολη, όμορφη και κλασική απόδραση”, αυτός είναι το Ναύπλιο. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους δεν θέλουν να χάσουν πολύτιμο χρόνο στο δρόμο, καθώς βρίσκεται σε απόσταση “αναπνοής” από την Αθήνα (μόλις 1,5 με 2 ώρες οδήγηση).

Γιατί τώρα: Το φθινόπωρο αποκαλύπτει την πιο ήσυχη και γοητευτική πλευρά του Ναυπλίου. Τα σοκάκια με τις μπουκαμβίλιες είναι ακόμα πανέμορφα, ενώ η θερμοκρασία είναι ιδανική για περπάτημα.

Η Must-Do Εμπειρία: Ανεβείτε στο Παλαμήδι (αν δεν το έχετε ξανακάνει, αξίζει τον κόπο η ανάβαση, αλλιώς επιλέξτε το αμάξι) για μια πανοραμική θέα του Αργολικού κόλπου με τα φθινοπωρινά χρώματα να κυριαρχούν. Και φυσικά, μια βόλτα με το καραβάκι στο Μπούρτζι είναι επιβεβλημένη.

2. Ορεινή Αρκαδία: Το βουνό βάζει τα «χρυσά» του

Για τους λάτρεις του βουνού και των παραδοσιακών πέτρινων οικισμών, η Ορεινή Αρκαδία (Δημητσάνα, Βυτίνα, Στεμνίτσα) είναι ο φθινοπωρινός παράδεισος. Εδώ, το πράσινο συναντά το χρυσό και το κόκκινο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φθινοπωρινό τοπίο.

Γιατί τώρα: Ο Οκτώβριος είναι ίσως ο καλύτερος μήνας για να επισκεφθείς την περιοχή. Ο αέρας είναι κρυστάλλινος, τα τζάκια έχουν ήδη ανάψει και η αίσθηση της ζεστασιάς και της ηρεμίας είναι διάχυτη.

Η Must-Do Εμπειρία: Φορέστε τα αθλητικά σας και ξεκινήστε για πεζοπορία στο εκπληκτικό Φαράγγι του Λούσιου. Μία εύκολη διαδρομή θα σας οδηγήσει σε αρχαία μονοπάτια και επιβλητικά μοναστήρια, ενώ η επαφή με τη φύση θα σας αναζωογονήσει πλήρως. Και φυσικά, μην παραλείψετε τα τοπικά χυλοπιτάκια και το καλό κρασί.

3. Γαλαξίδι & Φωκίδα: Ναυτική αρχοντιά στον παλμό των Δελφών

Αν ψάχνετε έναν προορισμό με ναυτική ιστορία, νησιώτικο αέρα αλλά και εύκολη πρόσβαση σε βουνό και αρχαία μνημεία, το Γαλαξίδι είναι η ιδανική επιλογή. Αυτός ο διατηρητέος οικισμός είναι ένα πραγματικό στολίδι στον Κορινθιακό, γεμάτος αρχοντικά και γραφικούς όρμους.

Γιατί τώρα: Το Γαλαξίδι αποπνέει ηρεμία το φθινόπωρο. Η παραθαλάσσια βόλτα είναι δροσερή και απολαυστική, ενώ η εγγύτητά του στους Δελφούς προσφέρει μια ιδανική εκδρομή.

Η Must-Do Εμπειρία: Περπατήστε κατά μήκος των δύο λιμανιών, του “Χηρόλακα” και του “Πέρα Πάντα”, και χαθείτε στα στενά με τα καλοδιατηρημένα καπετανόσπιτα. Τη μία μέρα, αφιερώστε την στους Δελφούς, τον Ομφαλό της Γης, που απέχουν μόλις 30 λεπτά. Ολοκληρώστε την εκδρομή σας με φρέσκο ψάρι στις γραφικές ταβέρνες του Γαλαξιδίου.

Είτε επιλέξετε τον ρομαντισμό της παλιάς πόλης, την ηρεμία του βουνού, είτε τη ναυτική αρχοντιά της Φωκίδας, το βέβαιο είναι ένα, το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου είναι ένα δώρο που μας δίνει το ημερολόγιο. Η στρατηγική άδεια της Δευτέρας είναι η χρυσή ευκαιρία για μια εύκολη, όμορφη και απολαυστική φθινοπωρινή μίνι-εξόρμηση. Προετοιμαστείτε, κάντε κράτηση εγκαίρως και… καλή απόδραση! Θα επιστρέψετε γεμάτοι ενέργεια!